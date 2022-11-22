龔嘉欣心臟血管出事　否認得罪高層被雪藏：公司好錫我！

無綫花旦龔嘉欣現身商場聖誕活動，剛與一班朋友飛日本一個月的她，到了東京及福岡，旅遊之餘順道了解當地食店新技術，雖然台慶前已回港，但因身體問題未能出席，她說：「因天生心臟血管問題，台慶需要好長時間，所以公司都好體諒（即係咩事?）血管位生歪咗，如果要做手術要開胸，屬於大手術，醫生都建議唔好做，呢排就做啲短時間嘅工作，之後都會拍新劇。（身體咁都拍到劇？）都OK，之前《新四十二章》都照拍打戲，但怕大家擔心先冇講。（病發時會點樣？）有時心口痛，要食藥減慢心跳。」

談到《新》劇兩度被抽起，嘉欣解釋因該劇與大陸同步播映，故需要重新配音及剪接才能播放，問到可有失望？她說：「以公司安排為大前提，只要對部劇好，做演員都會配合。」而她憑《十八年後的終極告白2.0》及《回歸光影頌：究竟天有幾高》兩劇入圍角逐視后，問到可有信心？嘉欣表示：「一定要對自己有信心，但最開心係套劇令觀眾有共鳴，一齊陪笑陪喊，（對邊套比較有信心？）《十八年》，因為我同Shaun（譚俊彥）喺入邊都合作得好好，大家創造咗好多驚喜出嚟。佢又好唔錫身，比我任打都OK。」

對於有指今年提名名單惹爭議，嘉欣坦言沒有留意，連自己入圍亦是昨晚才獲悉：「好多朋友話投我票，先醒起要開始拉票（對頒獎禮持放棄態度？）唔係，我好積極，只係未發力，個名單尋日先出，依家拉票都未遲，要好好地諗吓點樣拉票。套劇播咗之後有回響已經很開心，如果有獎梗係錦上添花。」她更指要食定藥出席頒獎禮。談到有指因得罪高層被雪藏？嘉欣對此表示：「公司好錫我，嚟緊已經安排咗拍劇，係一個正能量嘅角色。」