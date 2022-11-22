東冲有料到：三年難得一見景象

日前到訪了位於芭堤雅、由美國哥倫比亞電影公司所開設的主題水上樂園Columbia Pictures Aquaverse，全場客人都玩得盡興痛快！（胡慧冲提供）

最近為了拍攝電視旅遊節目再次前往芭堤雅採訪，回想上次到訪當地已是今年年初時候，這次於年尾重遊，明顯有很大的分別。

當時已結業的店舖因遊客逐漸增多而重新營業。我眼見有很多來自印度、馬來西亞的遊客，亦有不少香港旅客現身當地街頭。

其實在曼谷依然有部分泰國人戴上口罩，但在芭堤雅可以話大多數泰國人都不戴口罩，當中一處地方就更加全場冇人戴——所講的是美國哥倫比亞電影公司所開設的主題水上樂園Columbia Pictures Aquaverse，園內會看到該公司旗下的人氣電影角色出現，而且佔地甚廣兼有多不同種類的水上設施給大家盡情玩樂，例如有多款旋轉滑梯、人工滑浪機、人工湖，甚至有泡沫派對等。進行露天水上活動，如果還要戴上口罩的話，難免會令人覺得有點奇怪吧……這裏猶如回到疫情前的情況，全民不戴口罩齊齊落水玩，真係可以自在抖氣。

當然亦會有網民質疑如此環境會否令疫情又再爆發？但根據政府公布，暫時情況還可，不至於大規模地增加一些確診個案。

可能自己好彩又或者已經打齊疫苗，無論在曼谷抑或芭堤雅拍外景時都沒戴口罩，至今情況尚可並沒受感染。期望不論是泰國或香港，都可逐步放寬檢疫條例。當有一天不再看到別人戴口罩，就是代表疫情已經過去。

胡慧冲