劉心悠用二千萬首次在港置業　買下西貢單幢別墅

藝人劉心悠、林愷鈴及陳明熹下午現身中環，出席美容產品活動。心悠被發現手臂上留有傷痕，要用遮瑕膏遮掩傷勢，她解釋：「我本來唔識煮嘢食，近期走去學煮法國菜，喺屋企唔小心整親！今次個課程長達8個月，啱啱過咗期中試。（考成點？）滿分15分，我攞咗13分。（嚟緊會直情飛去法國考藍帶？）我諗或者學吓西餐先，咁快去法國學煮驚俾人笑，況且法文好難，我被扣嗰兩份都係因為串錯字。（煮俾男友食？）第二時應該都會，依家搵屋企人同鄰居做白老鼠，佢哋投訴「乜又係呢啲？」

談到花了二千餘萬首次在港置業，於西貢買下單幢別墅，心悠坦言：「我一次過俾錢嘅，因為賣咗外國一啲物業。嚟香港17年，呢件事我諗咗好耐，趁依家樓市跌，又咁啱搵到間dream house，前面有小花園，實用性好高，不過暫時未收樓，又未開始裝修，所以未知應該自住定放租。（諗住用幾錢裝修）未有概念，不過成間屋裝修都已經好好，係需要執吓啫，我最想將個廚房裝修得靚啲。」

林愷鈴稍後將投入拍攝ViuTV關於冰上曲棍球新劇，不過她卻賣關子：「其實唔講得住，遲啲會有公布。」但當記者追問準備功夫時，她透露：「依家做緊gym，但未開始運動訓練。我讀書時有玩開劍擊，不過呢兩年停咗，自己又鍾意馬術及打籃球。（想搵運動型男友？）坦白講我份人比較宅，鍾意喺屋企hea，如果搵個運動型，一動一靜可能都會擦出火花，其實我爹哋同細佬都好鍾意運動！」