戴假髮都被認出！Justin Bieber飛抵日本與老婆竹林慶生

加拿大天王Justin Bieber近日與索模太太Hailey Bieber飛抵日本，除了為自己間時裝店開幕之外，亦順道為今日26歲生日的Hailey慶祝生日！

Justin貼多張兩公婆戴情侶冷帽於當地「野外露出」的照片，照片中2人於竹林恩愛咀嘴以及一同餵錦鯉「放閃」。而他更向老婆大耍冧功留言說：「祝我最喜愛嘅人類（在日本）生日快樂XOXO你令我人生充滿魔幻😭，對你嘅一切而着迷。愛你BUM BUM（他為Hailey而起的花名）。」 認真Sweet爆！

今次Bieber夫婦「東瀛遊」主力是為了周六（19日）自己的街頭時裝店Drew House於當地的分店開幕，而向來主意多多的他更戴上公仔頭套化身店鋪的熊仔吉祥物驚喜現身，令店外大批Fans瘋狂！而難得兩公婆出埠度假，連日來兩公婆在日本經常被粉絲「野生捕獲」，日前他戴住女人假髮拖住老婆夜蒲。雖然戴住假髮，但仍然被當地的粉絲認得出狂拍照放上網！另方面，Justin日前亦被Fans影到在東京銀座名店Shopping，期間，他被Fans影到即場試衫，不過由於他的牛仔褲太低腰的關係而走光，打出半條白色底褲。認真尷尬！