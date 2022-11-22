劉愷威與李曉峰蜜運中 劉丹未同孫女交代：由阿仔親自同小糯米講！

無綫王牌處境劇《愛.回家之開心速遞》今日（22日）應「小雪」節氣在電視城玩煮臘味煲仔飯和刨湯。豹哥單立文玩食字笑稱「煲仔飯」很殘忍。現場宣布在台慶頒獎禮《愛》有14項提名，他們齊心表示最想獲「最佳劇集」獎，並即場拍片拉票。

提到兒子劉愷威近日認與內地女藝人李曉峰拍拖，劉丹稱朋友問他為何經常笑，他稱自己向來愛笑，問到現在笑得更甜？他直言當然。指愷威拍拖時十分口密，公布後有致電同他講，他稱兒子明年1月返港，未知會否與女友同行。

雖然未見過李曉峰真人，但他見過相，大讚對方十分靚女，問是否滿意？他說：「兒子開心我就開心，未見過佢真人，愷威傳咗張相畀我，睇相好靚女，知道佢學歷高，最緊要係人好。（愷威同佢好夾？）聽佢講係好夾，我哋兩公婆都好開心。」他稱尚未通知孫女小糯米，透露待兒子一月返港，由愷威親自同小糯米講。

提到他與羅樂林、陳榮峻和黎彼得組成的「大四喜」組合，因黎彼得拍ViuTV劇，令大四喜三缺一，劉丹大感可惜，稱劇本隨時改，相信公司決定自有理由。另外提到粵語片女星嘉玲睡夢中離逝，劉丹稱廿年前隨明星足球隊赴泰國獲款待，指嘉玲兩夫婦都很好人。