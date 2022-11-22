張蘭發表十點聲明炮轟前新抱大S　誓言要帶高爾夫球桿到機場揍人

台灣女星徐熙媛（大S）前奶奶張蘭今日（22日）下午在社交網發表十點聲明，炮轟前新抱大S，指控她在說謊，甚至以決不再婚為條件，讓汪小菲答應離婚，而張蘭唯一認同大Ｓ的就是孩子真的很期待看到汪小菲。而張蘭自爆將跟隨汪小菲去台灣帶高爾夫球桿到機場揍人。

聲明如下：

一、徐女士說她認識第一秒至今，從來沒有傷害小菲的身心，這不是事實！事實上，她用了多少恐嚇威脅，甚至以妨害秘密的手段來逼迫他妥協，她自己和她的律師應該非常清楚。

二、她說對我發自內心的尊重。這是說笑事實上，在婚姻中、離婚協議過程中，她是如何的侮辱、用言語貶損我，不准我探視孫子，設定種種禁止，她和她的律師心知肚明。我都一直忍著，對外都誇她好，但內心如刀割。

三、她說離婚是為了小菲和我著想，而主動提出雙方份已盡，這想太多了，也是謊話！事實證明，她就想跟韓國人結婚，而且在大陸離婚程式沒完成之前，她就迫不及待的結婚了！她的經紀人廖琪說的好她透露大的苦衷，直說:「如果這個人是你的浮木，載浮載沈在婚姻關係裏快要溺斃死去的人還不緊緊抓住？」她就是在婚姻關係還載浮載沈中，去抓了另一個韓國浮木！我的傻兒子到現在還相信是真愛！這也是我最不能原諒的一點，她可以直接跟小菲講明白，不愛他了，現在愛那個韓國人了，現在社會也都能接受不要用騙的。要裝作純潔聖女，實際上不是那回事。信誓旦旦說愛過小菲不會愛別人，也不會再婚，只想專心扶養孩子，小菲回來告訴我，所以他毅然決然把律師加的再婚不付贍養費條款給刪了，我只能說小菲在婚姻過程中犯傻，但不犯法。但她到現在一直在犯法。

四、徐女士說離婚後大家好聚好散，口不出惡言，這也不是真的！離婚後她不斷的還要挾小菲，不斷把非法取得的訊息傳給他人，藉各種理由要加碼給她錢，小菲痛苦的不得了。這些惡毒恐嚇的訊息都有留存，她裝不來的。

五、徐女士稱她沒想過要單獨撫養。那是因為她根本從來沒有能力單獨撫養，她連孩子上幾年級都不知道，開學了也不知道她嘴巴說可以讓小菲共同監護，但實際上，她就是百般阻撓、百般拒絕不讓我們看孩子。他們和解書上賦予小菲可以陪伴孩子過寒、暑假，甚至只是共同生活一天，她都狠心拒絕，更狠毒的說絕不讓見我一面，這是打心裏尊敬我嗎？當初小菲的律師告訴他要規劃清楚，不能信任她就都答應，小菲就是信任她，也果然嘗到苦果。她說他們都期待今天看到小菲到台北，因為她算准了到不了，這種嘴上便宜也要沾，太過分了。我是多想去看孩子啊！徐女士您真能答應我的要求回應一下歡迎我去看孫子或讓孫子來看看奶奶維持倫常嗎？

六、徐女士說她尊重法律、遵守調解協議。更是天大謊言！事後不斷編造理由加碼要求提高費用金額的，就是她自己！我是直來直往，罵該罵的人，但絕對不會嘴巴上說不口出惡言，私底下從來沒有做到。

七、徐女士指控小菲沒有付足家人的生活費，要依調解協議付足給她更完全不是事實！小菲不僅完全付足了，還溢付了500多萬元，這些都有證據，不容狡辯！我認為她都和另外一個男人成立一個家了，就不要繼續列一個家用生活費、電費名目，讓這個男人抬不起頭來，我打心瞧不起小菲可以多付幾百萬，難道會故意不付家用電費幾十萬嗎？我覺得稍有廉恥心，都不會願意讓別人負擔任何電費、家用費。尤其是這麼奢侈浪費不把人家的錢當錢花。

八、徐女士說孩子盼望見到小菲，我相信這是真的，也是迄今為止，徐女士唯一的真話。但徐女士從以前就不斷的阻撓，不讓他們來見，也不讓我們去見他們。您真的知道孫子在視訊中說想奶奶嗎？您怎麼忍心阻止？

九、徐女士說大家不要口出惡言，不要傷害對方我完全同意，即使人家早離婚了，我還忍著被人笑話說她好我做的還不夠？但究竟是誰去恐嚇別人？是誰將那些違法、侵害隱私、妨礙秘密的東西散布出去、去傷害人的？徐女士打心自問，妳會不知道！

十、婚姻協商過程中，徐女士是怎麼樣的侮辱我？徐女士是怎麼樣的保證絕對不會再婚，小菲才要求律師刪去原有的再婚限制贍養費條件？請徐女士打心自問！她的經紀人不說，我實在不願提。我說的都是事實，到法院我也會這麼說，徐女士說謊沒有辦法圓的。律師可以保持沉默，但律師不應該幫她說謊。徐女士已經提告，我們就靜待法院的處理其實很簡單，數字金額一核對，是小菲多付了，而不是少付。您是不是應該如您所說一概遵從，會算清楚就立即撤訴，並把多付的還給小菲。我作為母親的在小菲小時候疏於照顧，我深深愧咎。我每一筆錢都是辛辛苦苦一分一毫攢出來的，連自己的弟弟命都賠上。我不負人，我也不怕誰。收購我俏江南的一幫海外金融流氓，不只害了我，也害死了好多中國有希望、有文化、有創意內涵的企業，撈多了反告我欺詐，仲裁結果證明我沒有欺詐，我仍在為我的名譽而戰！我也要為我的兒子而戰！狗仔詛咒我死，這不符合中國人的人性。但我真的告訴你，為了保護孩子，我戰死也要戰！因為我是母親，不是向人伸手訛錢的母親，我要教育好我的孫子冠冕堂皇的好話說盡，但背地裏壞事做絕，做人不可以這樣！