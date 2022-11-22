飲得嘅健康滋味　捱夜暖身一流

中醫角度，冬天是「潛藏」的季節，適宜調補，此外，亦要注意驅寒保暖、斂陽護陰，加上國際足球盛事開鑼，不少球迷都會捱夜睇波，自然更需要飲用一些湯水滋補一下！

米水補救熬夜

好多人以為捱夜只會傷肝，其實亦會傷腎，想補腎，最簡單當然是食用一些對腎有正面作用的食物，好似全穀物、黑豆、黑芝麻、堅果等，而全方位養生平台CheckCheckCin亦有推出「夕米水」以益腎。材料有紅米、白米、黑芝麻、黑豆，當中的黑豆及黑芝麻有補救熬夜、烏髮養腎、紓緩腰痠等功效，而中醫應為下午5時至7時是腎經循行的時間，這個時候飲用更有利吸收，有助趕走疲態、減低虛耗，故以「夕」來命名。品牌最近更與香港音樂人及藝人KB（李健宏）合作，由他設計出全新包裝的「補爆你個腎」，黑色調配生鬼樣式，玩味又吸睛！

全新和式靚湯

喜歡食飯糰的無不認識華御結，原來品牌除了出品各款口味飯糰外，還日式湯品，而且質素相當高，更有人稱之為「被御結耽誤的湯品店」。品牌於11月推出3款全新升級的日式湯品，分別是和風骨膠原雞丸豆乳湯、六種野菜鹽麴番茄濃湯及和風粟米牛乳濃湯。當中的「和風骨膠原雞丸豆乳湯」，由原有的豆乳雞湯升級，選用雙倍分量的100%日本豆乳、新鮮日本產蔬菜和雞肉丸子製作，營養豐富且香滑綿密；而「六種野菜鹽麴番茄濃湯」則是高纖低卡純素之選，以日式昆布湯底配上6種蔬菜，加入日本大熱整腸排毒超級食物糯麥和低鈉「魔法調味料」鹽麴，令全素湯品亦不減鮮味的同時，更富高纖低碳水低熱量。此外，品牌分店於每手中午12時更推出「御結套餐優惠」，大家可以優惠價自由搭配心水御結款式及品嘗新推出的升級版日式湯品，自組出營養滿分的和風套餐。品牌同時推出「滋味回贈大賞」，即日至12月31日憑期間限定的印花卡，品嘗御結與湯品之餘，儲滿印花即免費獲自選御結，抵！