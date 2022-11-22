本日日本： 潮牌聯乘！重溫《亂馬1/2》經典漫畫場面

提起殿堂級漫畫家高橋留美子的經典作品，不少人會諗起於1987年至1996年在漫畫雜誌《少年Sunday》連載的《亂馬1/2》，主角早乙女亂馬擁有被潑冷水變女人、但一遇熱水又變回男人的奇怪特質，繼而開展出一套與別不同的動作浪漫喜劇。《亂》更先後被改編為動畫及真人電視劇，可見甚具人氣，就算完結多年亦不時有聯乘產品推出！ 時裝及雜貨品牌FELISSIMO便剛推出了《亂》的原創商品，主題為「為大人而設的亂馬 1/2」，以亂馬和他的一眾有趣朋友為靈感，炮製 10 件時尚單品及家居用品，當中包括有跟亂馬同款的中國風睡衣、幾乎跟實物小P同Size的小袋，以及重現了亂馬和小茜往返學校情景的小袋等。此外，還有印上《亂》漫畫名場面的運動衫、印有角色們躍起畫像的證件套、可以裝拆流蘇的耳飾、雙面手提袋、以女角圖案作主打的襪子、指甲貼及枕頭套。除了設計夠時尚外，亦令粉絲可以乘機好好回味這套作品！有關產品現於FELISSIMO官網有售。