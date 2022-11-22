陳展鵬趴地扒飯認賤底泥　被唐詩詠怒摑致微絲血管爆裂

視帝陳展鵬在昨晚（21日）一集《超能使者》中有突破性表現，終記起家中巨變事實，生無可戀的他一度自我放棄露宿橋底，期間遭人拳打腳踢兼逼食「地下飯」，雖然其他超能使者來拯救他，但他爆Seed認廢人：「我係賤底泥，我鍾意食地上啲飯得唔得吖？我求吓你哋走啦，我唔想見到你哋呀！走呀！」最終被唐詩詠狠狠摑一巴，不少網民大嗌心悒並洗版式激讚：「睇到流眼水」、「展鵬同詩詠真係演技天花板」、「視帝鵬」、「算係TVB近年佳作」。

過去兩集展鵬將各種情緒發揮得淋漓盡致，演技再獲觀眾肯定，他開心說：「好感恩大家陪住我成長，亦畀好多唔同意見、方向我調整，有句說話『真正朋友應該講真正說話』，要進步就一定要接受批評，而觀眾就好似家人咁督促我成長。」為求逼真，他指該幕一身邋遢造型是「就地取材」，就是當場將戲服掉落地再捽污糟，又謂「趴地扒飯」NG了三、四次才收貨：「最難過係第一Take，因為我未克服到仲係忌住忌住咁，所以表情唔得。」他又指被摑戲是一Take過完成，並謂事前刻意要求詩詠出盡全力打：「畀佢打完我都有啲暈暈哋、成個人Freeze咗，因為真係食得好應，嗰日返到屋企都見到牙骹位爆咗少少微絲血管。」