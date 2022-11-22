黃翊生日開直播晒歌喉　期待組隊開演唱會

歌手黃翊在踏入55歲生日時，開直播以歌會友，並找來好友蔣嘉瑩（Vivian）、朱紫嬈（Khloe）、KellyJackie（K.J.）做嘉賓。節目一開始已經嘈喧巴閉。三個女人一個墟，搞到平時做開Live主持的黃翊都畀她們搞到差點駕馭唔到，她們第一首就唱美少女戰士打開序幕，黃翊表示她們可以組隊出歌，並一同開演唱會，如當年三小花周慧敏，湯寶如，王馨平。

當晚黃翊除了唱出自己的歌曲，仲唱了好多首粉絲點唱的歌曲，由於收到粉絲過百首點唱，最後唱到12點。談到生日願望，他說：「希望大家好，疫情快過，大家回復正常生活，又可開演唱會。」蔣嘉瑩表示最近忙做演唱會嘉賓，所以多咗個朵叫「俠女」，因為朋友們話她有義氣！之前也做完蔡楓華演唱會嘉賓，她笑說：「畀佢拖住好緊張。」Khloe則兼做公關工作，幫朋友宣傳大閘蟹，她表示今年已經食了十次大閘蟹：「再食落去會變肥仔，為咗攬炒，我會請埋翊哥，KJ同蔣嘉瑩一齊大食一餐。」至於KJ就忙於教唱歌，Khloe約她幾次先約到，一向有唱和音的她仲問黃翊幾時開演唱會3.0，她一定報定名參與。