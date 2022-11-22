張寶兒力撐袁偉豪脾氣好　蔣家旻有信心入「最佳女配」5強

藝人張寶兒、蔣家旻（Angel）和「旅遊達人」項明生今日（22日）現身電視城，為全新旅遊節目《45日環遊日本》宣傳，整個日本行程共花費約30萬港元。姜麗文因事未能出席，但有拍片隔空支持。現場寶兒和Angel玩執喼，及寫下3人心願，寶兒希望驅走疫情，Angel就好希望拍第二輯。

是次遊日旅程，寶兒最長時間去足20日，連隔離時間花足一個月時間，行程中日日食雪糕，自言肥了不少，但工作量好大，經常踏着木屐跑幾條街，運動量好大，笑言可能Fit咗。今次旅程好開心可以認識好多團友，及去了很多從未去過的地方，參與當地獨有的祭典及睇花燈，體會到日本傳統的傳承。

問到老公袁偉豪（Ben）近日常在社交網爆seed發文，寶兒撐老公是一個好人，問到她會否幫手調停他與傳媒的關係？她稱：「佢唔係全部分享，可能只知片面，未必真係理解到佢嘅反應，後來我知道咗都理解。」她讚老公本身脾氣好及做事認真，不會將拍戲的情緒帶回家。她又說：：「可能佢要求高，有時未達到要求，佢會講一兩句，不過唔使擔心。」提到Ben發文用字較暴躁，她撐夫說：「本身唔係呢回事，從文筆咁睇好似好大件事，其實佢對身邊人非常好，好似我開火煲濃嘢，會畀佢哦，咁我係抵鬧。」

蔣家旻透露旅程中讓她親親大自然，看到難得一見的3000年杉樹，又可享受浸溫泉，14天行程，幾乎日日浸溫泉，笑言浸到甩皮，「因為唔知日本幾時開關，把握呢14日，驚無得浸，點知返到嚟日本就開關。」

提到她憑《美麗戰場》角逐「最佳女配」，至於劉佩玥和朱晨麗就角逐視后，似造就Angel 成為女配大熱，她笑言女配有38人，競爭都相當激烈，又說：「可能每個人定義唔同，人哋會覺得4個都係女主角，但我拍完都覺得自己係女配角，無乜嘢，個個觀點唔一樣，提名控制唔到，等公司決定。」她對入5強有信心，但對獎項就無特別諗，不抱太大期望，一切隨緣。問她是否覺得角逐女配較着數？她稱楊卓娜和趙希洛都很好，其實個個獎項競爭都好激烈，一切聽天由命。