方力申憑《美麗戰場》爭「視帝」：我又唔係親生仔

方力申、吳若希、郭偉亮九龍塘為鄭丹瑞主持的健康節目擔任嘉賓。小方認同病向淺中醫的道理，遇到問題就會找醫生，更會看多位醫生聽取意見。他認為精神健康最緊要，不要有太多煩惱、執着。問到小方最大煩惱是否分手？他笑說：「大耐喇，唔記得。」講到「前度」鄧麗欣主演的電影有好成績，會否「合體」衝擊票房紀錄﹖他說：「肯，但唔係我決定的，自己從來唔㨂拍檔。」講到台慶頒獎禮總共有6項提名，講到憑《美麗戰場》爭「視帝」可有信心﹖他笑說：「要睇有冇人投票，我又唔係親生仔，所以平常心，人哋就攞咗獎先拍烏蠅，我就提早拍烏蠅。」

吳若希指做了媽媽對小朋友患病也有基本知識，今集講到手足口病更是長知識，若果將來小朋友不幸中招，也懂得怎樣處理。

大會為鄭丹瑞預祝67歲生日，他笑說：「網上一直寫錯我12月生日，所以好多人下個月恭喜我，其實我係11月27生日，最離譜係連我老婆個名都寫錯，老婆笑我幾時娶咗另一個老婆。」他指生日每年也會與同日生日的女兒及一班老友在相同地點慶祝，生日願望希望努力工作，近期為不同電視台效力的他笑說：「仲差HOY TV未搵我。」