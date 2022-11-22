Q：我今年48歲，男性。三年前曾有段時間做司機，可能通宵工作影響抵抗力，加上懷疑座位欠清潔，我染了龜頭炎。看醫生吃藥和塗藥膏，痊愈後又復發，後來徹底再檢驗都說沒菌，連太太也去了驗身證明沒有交叉感染。這症至今每半年就發作，服用抗生素已是治標不治本，太太建議我要戒煙、戒口和看中醫，這些方法可行嗎？謝謝。

陳先生

A：相對於其他性與生殖系統疾病，龜頭炎症屬於較輕微的毛病。可是，部分患者表示此症難纏，長年累月難斷尾，復發率高，既影響日常作息，亦拖垮性福，致使伴侶性生活意慾大降。

龜頭炎的致病源種類很多，包括真菌、念珠菌、滴蟲、黴菌、霉菌等等的微生物。理論上，只要對症下藥，可撲殺這類微生物。然而在部分患者身上，病灶卻偏偏冥頑不靈地無限復活，這或許與個人抵抗力弱、交叉感染、包皮過長、藏污納垢等因素有關。

閣下妻子的提議是可行的。有些患者因尋求西藥治療久治不愈，而轉往接受中醫診治。中醫主要將龜頭炎分成三種病情：毒火鬱結型（龜頭紅腫，有紅斑或丘疹）、濕熱生蟲型（龜頭潮紅、長出水泡甚至糜爛、陰莖疼痛）、肝腎陰虧型（龜頭呈斑狀或硬化變肥厚狀），中醫會根據臨床診斷給予療程和藥方。

調節飲食有助緩和症狀和防止復發，整體飲食上適宜偏向清淡，多吃蔬果，宜戒煙戒酒，更忌剌激熱毒食物。一些日常食物例如綠豆、絲瓜、冬瓜、赤小豆有清熱解毒之功效，閣下可於求診時向中醫仔細查詢。此外，要防止龜頭炎一再復發，必須保持包皮腔內清潔乾爽，以暖水清洗時可加入酸鹼度溫和的配方清潔液。要勤換內褲，內褲和抹身毛巾要消毒，洗滌前以消毒藥水浸泡，內褲和襪子切忌混在一起清洗，各類貼身衣物更不要混入家人的衣物中。患者若患其他皮膚感染如手癬和腳癬等便要好好治理，謹記不要在觸摸某處皮膚病灶後又直接接觸陰莖，這些日常措施皆可減少龜頭炎復發。

李偉儀