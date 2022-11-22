郭柏妍成「飛躍女」大熱　自覺角色得人喜愛已當贏

藝人郭柏妍（Rosita）、邵珮詩、何泳芍和廖慧儀等今日（22日）為《歡樂滿東華》排練滑板項目，Rosita於《下流上車族》學過滑板，但因滑板款式不同，故要重新學過，由於練習時間不多，故會加緊練習。而練習期間有跌親膝蓋舊患，感覺還好，而且本身是東華的舊生，10年前有為學校做慈善表演，估不到10年後今日再為慈善出力，感到好開心。

提到她憑《下流上車族》角逐台慶3項提名，分別「最受歡迎電視女角色」「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」，她表示無想過有機會提名，自己演出時較緊張，感謝因為有鮑起靜、江美儀和林敏驄才令大家留意到她，也感謝幕後團隊的辛苦，及監製陪她一齊學踩板等。她覺得「車芊芊」角色得人喜愛已當贏，無特別想過奪獎，無論邊個獲獎也會感到開心。對被指是「飛躍」的大熱，她說：「會抱平常心，每個有份角逐嘅女仔都做得非常好，為劇付出好多，好鍾意多人完成一件事嘅精神。」

提到有指她與江美儀年輕時撞樣，Rosita笑稱似美儀姐感開心，也想學習前輩的演員精神，至於身材會否也想學美儀姐一樣，她笑言自己也是手長腳長，四肢尚算靈活。她表示會支持美儀姐、鮑姐和林敏驄角逐視帝和視后，笑言會撐家人，但問到江美儀和鮑起靜同爭視后，「媽媽」和「嫲嫲」撐邊個？她突然語塞，直言手心是肉手背亦是肉，希望能有雙視后出現。