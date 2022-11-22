俄妹捉精靈 吸睛更耍家

曾幾何時，見過唔少人拎住部手機喺街上玩《Pokemon GO》，諗起呢班玩家嗰種投入法，筆者不禁要寫個「服」字畀佢哋，但如果好似俄妹Tniwe，着套少布到暈嘅比堅尼嚟捉精靈，相信好多男士嘅眼球都會被佢捉埋！

極度性感

雖然《Pokemon GO》嘅熱潮已過，但無損呢套超人氣作喺玩家心目中嘅神級地位，正因為呢個緣故，主角之一小霞變咗唔少Coser熱衷扮演嘅角色，但大家有冇諗過性感版小霞可以發揮出強勁嘅吸睛能力？睇吓Tniwe嘅親身示範，你就會明！

擁有迷人身材嘅Tniwe，從來都唔會將自己嘅優點收收埋埋，玩親Cosplay都會以超性感造型示人，而佢所扮演嘅小霞可謂勁度誘人，身上嗰套比堅尼極之少布，一對乳點同下體僅僅被3粒精靈球遮住，難怪會引起網民一陣哄動。

扮乜似乜

其實作為一位資深Coser，Tniwe扮過唔少ACG角色，每款造型都將佢嘅火辣身材表露無遺。翻查資料，Tniwe嘅原名叫Vlada Lutsak，喺俄羅斯聖彼德堡出生，早年從事模特兒工作，喺一次偶然機會下，獲邀出席動漫活動，而為咗迎合活動主題，佢化身成電玩中嘅女角色，唔止造型性感，仲特登背咗啲經典對白，完美地演繹出原著角色嘅神髓，令佢成為展場上嘅焦點之一，而呢次活動亦成為佢加入Coser行列嘅契機。

值得一提，Tniwe好樂意將Cosplay寫真擺喺社交帳號上分享，因性感度同吸睛度都爆晒燈，佢嘅IG已經有超過17萬粉絲，Twitter亦有超過14萬人追蹤，人氣女Coser之名當之無愧。