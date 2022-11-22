黃德斌加戲錫練美娟額頭　自爆劇中夫妻激情戲甚多

黃德斌和練美娟（娟姐）在新劇《百萬同居計劃》中飾演一對恩愛夫妻，德斌大讚娟姐條件好，大有市場，娟姐終甜認破dry有拖拍，有愛情滋潤寧舍Sweet。

自《大叔的愛》後，《百萬同居計劃》是德斌和娟姐第二次的合作，早前2人受訪，先互笠高帽，娟姐稱今次有德斌這個具男人味的「老公」，是對她的恩賜，會寫入CV存檔。但笑言擇偶的話，卻一定不會㨂德斌：「唔想日日擔心畀人搶走個老公，靚仔只可遠觀不能褻玩。我呢種做太太就好，外表一般，但有內涵，相處會愈來愈鍾意，值得擁有。」德斌認同娟姐值得擁有，更讚娟姐「Body好有市場。」差不多5年無拍拖的娟姐，洩蜜認有男友：「依家感情生活美滿，發展中，對方係圈外人，開始咗幾個月，幾好，不過唔知對方係咪都覺得好，開心最緊要。」問她會否在主持的真人騷上分享自己的戀事，她卻怕醜表示待穩定些再說。

德斌提到與娟姐能互相信任，像其中一場戲，他臨時加戲錫了娟姐額頭，效果自然，導演也叫好，她笑言不介意再加錫戲，並爆出劇中夫妻激情戲甚多，笑言是一齣「動作片」。一向較多做綜藝主持的她，亦享受拍劇讓她扮演不同的身份。

德斌先後在ViuTV拍了三部劇，套套都做主要角色，他表示沒有規範自己，像最近一齣電影只有一場戲，笑言「嗰場戲我係主角嘛！」只要拍得開心不介意戲多戲少。他讚劇中的魏浚笙（Jeffrey）和柳應廷（JER）都有獨特個性，第一次合作的Jeffrey，形容他是充滿能量的小朋友，好開放，很健談。德斌自言不善辭令，自嘲是「話題終結者」，他說：「好多人叫我講多啲嘢，因為我唔出聲個樣，皺埋眉啲人會驚，依家慢慢改變咗好多。」

黃德斌服裝: Norda by Trail Sport

妝頭: Kelly Mak by Headquarters

練美娟服裝: SPORT b. by agnès b.

妝頭: Judy Cheung & Denny Mok