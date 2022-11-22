御用惡人黃栢文原來係嘉玲長子　明起程泰國送別母親

息影多年已定居泰國嘅粵語片女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年87歲，原來她除了有一契女郭秀雲，亦有一位鮮為人知的藝人大兒子，就是資深演員、有「御用惡人」之稱的黃栢文。有指黃栢文是嘉玲加入演藝圈前生下的兒子，年幼時父母已經分開，並跟隨爸爸到外國居住，至8歲回港才與母親重新連繫，但由於工作關係一直未有對外公開母子關係。黃栢文受訪時直認母子關係，透露上個月曾與女兒到泰國探望嘉玲，當時嘉玲已身體虛弱、呼吸困難，需靠紙筆書寫溝通，而他日前稱接獲泰國的弟妹通知母親在睡夢中離開，離世時很安詳，對於媽媽過身大感難過不捨，但亦為她不再受病魔折磨而鬆一口氣。

他表示雖與母親聚少離多，但亦大讚對方是好媽媽，又指明天（23日）便會出發到泰國參加母親喪禮，送母親最後一程。另外，黃栢文除了是嘉玲的大兒子外，他與導演兼演員的黃靖華（本名黃沙文）以及知名填詞人兼演員的黃偉文為堂兄弟關係。

對此，嘉玲契女郭秀雲直認栢文確實是嘉玲的兒子：「契媽有兩仔兩女，栢文係佢個仔，但呢個唔係咩秘密，我哋好多人都知，大家都會經常一齊食飯，可能只係契哥為人比較低調啫，當年契媽離婚，個女跟契媽，仔就跟爸爸，佢哋母子關係好好，契哥聽日（23日）就會起程去泰國處理嘉玲身後事，我就後日去。」