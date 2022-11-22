惹火兔女郎　引爆變色狼

好多男人都話年紀大咗之後性趣缺缺，懷疑自己嘅性機能出現問題。AV業界資深人士神仙乙就話唔一定同身體有關，事關好多時都要睇對手，咁點樣先可以令人提升慾望呢？索女係其中之一，如果配埋可愛又性感嘅兔女郎裝扮，咁就更加可以事半功倍喇！

以肉償債

喺GLORYQUEST出品嘅《No.1兔女郎史上最惡之恥辱 7》中，濱崎真緒接替母親嘅小食店生意之後，決定將店舖改裝，再搵其他人入股開設兔女郎陪酒俱樂部，而真緒亦會落場親力親為侍客。可惜好景不常，真緒被股東設計陷害，搞到連間舖都冇埋兼欠下巨債，後來班衰人仲逼阿妹喺俱樂部作淫亂表演娛賓，更加要同客人上床以償還債務，真係慘慘豬！

擅長胸夾

由Materiall推出嘅《爆乳逆露出奉仕中出》入面，松本菜奈實係一間高級俱樂部嘅紅牌應召女郎，之所以深受客人歡迎，除咗因為佢心口對J奶又大又富彈性外，亦因為佢最鍾意扮兔女郎，可愛活潑又性感，令客人眼前一亮！而菜奈實更加係床技高手，最擅長表演胸夾技術，用對J奶令客人爽到爆發男之潮吹，難怪客似雲來啦！

享受被玩弄

片廠DIGITAL ARK推出嘅《惱殺淫亂兔女郎》，講述乙愛麗絲係一位好性之女，最鍾意扮成兔女郎同男人約炮，點解佢要咁做呢？原因係佢好享受被人玩弄，扮成可愛兔女郎目的就係要引發對方嘅獸性，然後再叫對方嘅動作粗野啲又瘋狂啲，令佢可以獲得更強烈嘅快感刺激！