【是日通勝】

農曆十月三十

壬寅年 辛亥月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：出行、動土、置業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、34、37、39

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

金牛座：事業運一般，投入感不足，工作進度受拖累。

雙子座：忍讓要有個限度，別被愛情蒙蔽自己的理性。

巨蟹座：爭取好姻緣要主動一點，否則難獲愛神眷顧。

獅子座：頭頭碰着黑，愛情運最差，有伴侶者要留神。

處女座：善有善報，多幫助有需要的人，好事自然來！

天秤座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

天蠍座：不在其位，不謀其政，打工仔謹記安守本分。

人馬座：財運欠佳，投資要評估風險，勿輕舉妄動。

山羊座：享天時地利人和，謀事易達標，要好好把握。

水瓶座：理財要審慎，行事不可大意，以免陷入財困。

雙魚座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 遇小人

鼠：話頭醒尾，謀事一心一意，易取得佳績。

牛：身心疲憊，易有意外，避免去人多地方。

虎：情緒不穩，易意氣用事，勿作重大決定。

兔：說話要小心，口不擇言有機會惹上麻煩。

龍：運勢欠佳，受家事困擾，破財風險大增。

蛇：桃花運超強，單身者有望打破感情悶局。

馬：公務繁忙，保持專注與耐性，就能克服。

羊：財運旺盛，收入穩定，投資獲利機會高。

猴：吉星高照，頭腦清晰，人際關係非常好。

雞：生活稱心，放膽追尋夢想會有滿意成果。

狗：是日沖煞，為小事耿耿於懷易遭人討厭。

豬：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年運程：馬、羊、猴

馬：「破太歲」即人際關係遭破壞，兔年宜少說話多做事，避免為他人排難解紛。「天喜」吉星代表喜事，打算結婚或懷孕可落實執行，「太陰」則是女貴人，若經營美容、化妝等生意可財源滾滾，但此星亦代表桃花，已婚男士要克制，以免惹三角關係。兔年亦要留心金錢轇轕，建議佩戴羊形飾物助運。

羊：羊與兔關係友好，故新一年做事順遂，又有代表領導才能的「唐符」及步步高升的「三台」，事業、財運及感情均有進步。「天解」則是先有困難後可解決，「華蓋」即藝術才華，若從事創作會有好發展，但此星不利感情，加上有「五鬼」及「浮沉」，與伴侶需要多加溝通。「官符」入主要留心文件合約，以免對簿公堂。

猴：經歷了虎年的「沖太歲」，兔年運勢轉趨穩定，加上有「月德」貴人星加持，工作發展順遂，又有代表權力的「國印」星，上班族的事業有進步，亦有升遷機會，「地解」則代表家宅變化或搬遷。不過，兔年仍有「小耗」星容易破財，投資方面要保守，亦可多做善事或主動購買心頭好，藉破歡喜財來化解。