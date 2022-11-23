母數臭大S 10宗罪　汪小菲赴台講數冇影！

汪小菲與前妻徐熙媛（大S）為生活費鬧上法庭，事件繼續發酵，汪小菲聲稱飛撲台灣跟大S「講數」兼帶走孩子，其母張蘭更揚言帶埋高爾夫球棍赴台打人，火藥味濃，但汪小菲最終「冇影」，令大批在機場守候的傳媒撲空，耐人尋味！

台灣女星大S與汪小菲去年離婚，雖然已各有生活，但日前傳出2人因生活費而鬧上法庭，大S指汪小菲未履行離婚協議，今年3月起沒再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。有指汪小菲每月要給大S數十萬元新台幣生活費，但自大S與韓星具俊曄結婚後，汪小菲便停止支付，大S因而告上法院，指他違反離婚協議。地方法院已批准查扣汪小菲在台資產抵償，向他追討逾500萬元新台幣（約125萬港元），旗下的S Hotel及汪小菲母子的「命根」食肆麻六記等恐怕面臨查封。

揚言帶走細路

前日，汪小菲一怒之下在社交網狂數大S一家，除公開過去一年的家用支付紀錄外，連大S妹妹徐熙娣（小S）老公許雅鈞的疑似偷食事件亦擺上枱。汪小菲澄清至今仍每月定期支付家用給子女，但表明不願再為大S與具俊曄的住所支付電費，更怒轟具俊曄：「換個床墊行嗎？」原來那張價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞典床墊，是他當年為了讓大S瞓得舒適而買的。他怒斥大S沒有權利阻止他見孩子，並深宵發文：「我太想把孩子帶回來了！我明天就去！」

張蘭帶高球棍喊打

汪小菲一句「我明天就去」，大批內地及台灣傳媒昨日趕到機場守候，有消息指他會由北京飛往台灣，於下午5時許抵達桃園機場，並由寰宇商務通關。對此，「S媽」話裏有骨說：「要吵架我是沒辦法，我們已經進入文明時代了，吵不贏。」問到汪小菲抵台後，會否讓他進屋見家人？她稱要等大S安排，但考慮待小朋友放學後，直接送去S Hotel見面。不過，昨午有傳媒指汪小菲暫不會赴台，而他亦全日冇影！

至於汪小菲母親張蘭亦火力全開，前日她開直播時，直斥大S給兒子戴綠帽，擔心若兒子單獨赴台會有去無回，故一定隨行，又自爆成了大S住家社區的黑名單。她更揚言若赴台一定會帶「高爾夫7號鐵」，並表示要揍記者：「我現在就先約姓徐的，你就帶着那些長槍短炮（記者）來機場，看我怎麼揍你。」

昨午她再發功，以「十點聲明」炮轟大S謊話連篇，包括曾保證絕不再婚、恐嚇威脅汪小菲並藉各種理由要求加碼給錢、侮辱及用言語貶損她並不准她探孫兒、於內地離婚程序沒完成前，已迫不及待結婚等，張蘭又公開怒罵「S媽」的語音，當中直呼具俊曄為「老頭子」：「這個老頭子住着我們家汪小菲血汗換來的房子裏，對我們多大的污辱啊！還在那表演，你和小S把大S害了，你知道嗎？」