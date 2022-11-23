姚焯菲張馳豪合體開騷　挑戰一晚唱足30首歌

「國民初戀」姚焯菲與張馳豪將撇下「聲夢」隊友開騷，揚言感覺既驚又喜，為挑戰一晚唱足30首歌，連日來已閉關作加強訓練，望屆時能互補不足！

姚焯菲（Chantel）與同是「聲夢」出身的張馳豪（Aska）早前合作廣告大受歡迎，他們將於本周末再度合體，於旺角麥花臣場館舉行一連兩場演唱會，Chantel預告今次演出將有多個挑戰，除了獻唱未曾唱過的歌曲，亦會與Aska一起跳舞，保證為觀眾帶來驚喜。

以往總動員15個一起開騷，Chantel坦言當初以為第2個演唱會也是整隊學員上陣，從沒想過最後只有她與Aska，由於從接獲通知到開騷時間不到2個月，時間相當倉卒，故需加倍努力練習，她說：「唱歌要加強磨練，表現要更加好，啲歌都係上星期先定，所以成件事好趕。（會唔會請嘉賓？）有打算，但未確定，都係公司安排。（嘉賓係幫手救場？)係呀，依家我哋係互相幫助，最擔心係唱歌，因為個騷2個鐘，冇試過一晚要夾埋唱30首歌，一人唱10首，呢樣嘢好需要去練，練習比平時多好多倍，以前一星期一、兩堂，依家差唔多每日都去。」

而Aska則表示以往開騷「柴娃娃」，可以一起分擔緊張及傾偈，如今只有他與Chantel感不習慣，問到年紀較大的他，能否安撫到Chantel出場前的情緒緊張？Aska說：「我都係新人，一齊面對大挑戰，其實係又興奮又緊張。（問前輩意見？）某程度上，佢哋意思上都係叫放鬆啲，一步一步去做就可以。」與人氣王炎明熹（Gigi）感情要好的Chantel，揚言也會向對方請教舞台經驗。

問到2人可會邀請「聲夢」學員前來捧場？Aska表示已一早向隊友們發「訊」，認為他們絕對沒有任何抗拒的理由。談到未來音樂方向，Aska指期待盡快推出劇集以外的單曲：「本身有作曲，製作中，希望快啲面世！同埋想繼續喺創作音樂方面多啲嘗試。（之前喺《美麗戰場》暖男角色深入民心，有冇劇癮？）反而想拍電影，因為同拍劇形式完全唔同。」

至於已推出兩首單曲的Chantel，就預告將與After Class推出新團歌，亦想嘗試寫歌：「Aska識寫歌係好好，我都想學習呢樣嘢，所以要培養下。（要兼顧事業同學業好辛苦？）已經習慣咗，我覺得仲可以分散注意力添，好在啲功課唔使即刻交，可以拉開嚟做，只係數學係差啲。（冇隊友教到你？）冇，但其實我啲數學比傳統學校容易，唔只低一級，我諗英文先深過佢哋。」

場地:Studio Meta

姚焯菲髮型:Hugo Poon @ iiAlchemy

化妝:King Yip @ Kings MakeUp