陳展鵬靠老婆解心結　開竅轉性跳出框框

視帝陳展鵬婚後成功「開竅」，待人處事變得隨和，他感激太太對自己的影響，某程上更不再介意公開自己的私生活。對於新劇造型被網民狠批，他毫不介意，只希望跳出被定型的框框。展鵬待人處事曾經「很有自己的一套」，與記者溝通恍如隔了一道鴻溝，近年他卻180度轉變，即使於無綫台慶劇《超能使者》內角色縮骨兼市井，又遭拍檔唐詩詠「除褲」，兼穿透視裝變「孖膶腸唇」，他依然豁出去兼收放自如，完全摒棄昔日小生形象！

談到脫胎換骨的轉變，展鵬放閃歸功太太單文柔：「坦白講，佢哋呢代好叻，識得多角度去睇事物，而我呢輩就淨係識『做嘢唔好怕蝕底』，好彩我哋夫妻間『佢會聽我講，我會去了解佢』，佢係我最親嘅人，即使唔啱聽都一定唔會害我，咁對我待人處事梗係有影響啦。加上曾經有位前輩提醒我，做得呢行邊個冇遇過批評，要更上一層樓就必須打開心結，永遠耿耿於懷真係搞唔掂。」

「未開竅」的展鵬形容當時自己「關埋道門，盡力避開流言是非，成個人好似吸咗入黑洞」：「所以其他人同記者都會覺得我好唔funny，但我入行時啲阿哥、阿組級演員拍戲就拍戲，唔會攞屋企嘅出嚟講。其實最初太太想放啲家庭生活照上社交網，我都覺得點解要咁？呃like呀？但依家我明白只係分享嘅一種，大家鍾意咪攞啲相嚟用囉，最緊要開心啫。」同樣地展鵬都鼓勵太太「唔好冇咗自己」：「佢屋企人好錫佢，但突然間要建立自己嘅家庭同做媽媽喎，我同佢講一定要有自己嘅生活同事業發展，時間上搞唔掂咪搵屋企人同我幫手囉。」

展鵬於主演無綫台慶劇《超能使者》內扮演的草根，仆心仆命為照顧家人及太太，最終卻「妻離家散」患上精神病，他坦言：「香港家庭呢啲問題屢見不鮮，尤其係婆媳同經濟問題，處理得唔好一點火就爆，大家冇咗互信就死。（你咁幸福。）嘩，真係唔敢講，點知個世界變成點，我依家有頭髮啫，點知遲啲會點，盡量互相遷就啦。」他又主動提到今次角色造型被網民狠批「好殘、頭髮唔掂」，展鵬卻毫不在意：「我覺得做演員應該要立體啲，今時今日唔應該被定型，觀眾都希望睇戲多啲選擇、多啲元素。」