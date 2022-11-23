御用惡人黃栢文原來係嘉玲長子　今啟程飛泰國送別母親

息影多年已定居泰國嘅粵語片女星嘉玲前日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年87歲，原來她除了有一契女郭秀雲，亦有一位鮮為人知的藝人大兒子，就是資深演員、有「御用惡人」之稱的黃栢文。有指黃栢文是嘉玲加入演藝圈前生下的兒子，年幼時父母已經分開，並跟隨爸爸到外國居住，至8歲回港才與母親重新連繫，但由於工作關係一直未有對外公開母子關係。

嘉玲兒子黃柏文接受東網訪問，表示多年來母子關係疏離，直至他20多歲通知母親結婚，對方翌日便飛香港為他籌備婚事，此後母子關係變得親近：「之後我仲生埋個女，係佢第一個孫女，大家更加close，每一年我都帶個女去泰國探媽咪，依家個女都30歲，最後一次見媽咪係上一個月，因為妹妹話媽咪情況變差，所以見下佢。好彩當時疫情放寬，所以帶埋個女同太太去，再見媽咪嘅時候佢已經瞓喺張床上邊插住喉、吸住氧氣已經講唔到嘢，但係見到我哋嘅時候情緒好激動，好努力去講單字，但我哋聽唔明嘅時候佢就用筆寫，頭腦相當清醒。」

問到嘉玲有冇諗住會好番？柏文表示：「我哋避開呢一個話題，盡量鼓勵佢打贏呢場仗，因為佢都進進出出醫院好多次，已經去咗一個療養院度住，有個私家看護照顧佢，屋企人可以照顧佢。」媽咪算唔算笑喪？都算係，佢離開嘅時候好平靜，瞓住覺咁樣離開，今日我全家飛泰國出席喪禮，其實昨日已經做誦經，知道會有三日誦經，會用佛教儀式，之後就會火葬。他表示雖與母親聚少離多，但亦大讚對方是好媽媽。另外，黃栢文除了是嘉玲的大兒子外，他與導演兼演員的黃靖華（本名黃沙文）以及知名填詞人兼演員的黃偉文為堂兄弟關係。」

對此，嘉玲契女郭秀雲直認栢文確實是嘉玲的兒子：「契媽有兩仔兩女，栢文係佢個仔，但呢個唔係咩秘密，我哋好多人都知，大家都會經常一齊食飯，可能只係契哥為人比較低調啫，當年契媽離婚，個女跟契媽，仔就跟爸爸，佢哋母子關係好好，契哥今日就會起程去泰國處理嘉玲身後事，我就聽日去。」