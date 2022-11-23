李靄璣開啟智富生活　爆老公IQ高逾110

藝人李靄璣（Rikko）事業重新出發，近日終如願以償，和ViuTV合作主持全新清談節目《智富生活》，以智慧去豐富人生 ，於知識、心靈、健康上提升生活質素，並非一般奔向財富的單一內容節目，而首集嘉賓正是其歌手老公林奕匡（Phil ）。

Rikko接受訪問時表示：「Phil 絕對係我認識嘅人當中，其中一位最有智慧及知識，一般嚟講，平均一半人口正常智力水平為90-109，超過110屬高智商，但老公IQ有138，係聰明型。」雖然老公IQ比她高，但在EQ方面，Rikko更勝老公一籌。

至於財富管理上，兩夫婦亦有不同見解，她說：「Phil係實際理性型，將賺番嚟嘅錢儲起9成 ，但我係天秤座就會用5成，主要花費喺自己喜歡嘅嘢上，特別喺旅遊同人生體驗上，我覺得與其儲番咁多錢，要到年長後先可以享受，我更在意喺每個年紀時嘅不同體驗，因為每個年紀階段都會有唔同嘅感受及回憶。」

她又指兩人相戀後會互相影響，譬如剛拍拖時 ，Phil會送實際型禮物：「早期佢會買遊戲機或知道我想Keep Fit，就送Check心跳嘅手錶畀我。雖然感謝佢嘅心意，但最後我都好少用，作為女性，覺得收到首飾或手袋更開心。」Rikko又指今次和電視台製作組合作愉快：「傾嘅時間，完全係我想嘅方向。呢次更有機會參與策劃部分節目內容，搵自己想訪問嘅嘉賓。每集會同唔同嘅嘉賓透過佢哋嘅學識及專長探討唔同話題，令觀眾從中得到啟發。」