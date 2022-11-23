仁濟×ISCM慈善行　為仁濟兒童發展服務籌募善款

【營業資訊】聖誕及元旦假期即將到來，仁濟醫院與「商場管理學會 (ISCM)」首度攜手合辦「仁濟×ISCM慈善行」，特別設計三條富有「香港情懷」的全新路線，串連香港、九龍、新界各區的特色商場及景點，包括「走遍中西」港島線、「海邊走走」九龍線及「慢活青荃」新界線，讓參加者有全新體驗。參加者既可與親友結伴同行，沿路欣賞香港獨特的風光，享受慈善步行的樂趣，大會亦希望藉著活動讓各大商場及零售業向社會獻上關愛，並為仁濟兒童發展服務籌募善款。

參加者/團體只須於活動期間，自行選擇其一或全部路線進行「慈善行」活動，便可獲取專屬 「仁濟×ISCM慈善行」證書及/或商場優惠券，更可競逐各項大獎，贏取豐富禮品！

參與商場包括中環街市、荃新天地、Fashion Walk、IFC Mall、利東街、青衣城、如心廣場、山頂廣場、The Mills南豐紗廠、新太陽廣場及黃埔天地。

參加者在活動進行時必須留意及遵從政府最新的防疫措施及指引。希望各界實踐以運動行善，並與親友結伴同行，共襄善舉。

活動詳情：

活動日期：2022年11月19日至2023年1月2日

報名日期：2022年11月19日至2022年12月28日

報名方法：網上報名 (www.ychiscmcharitywalk.com)或親臨各參與商場索取報名表格，並於12月28日或以前郵寄/Whatsapp至仁濟醫院董事局