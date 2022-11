有「獨立電影界奧斯卡」之稱的《第38屆獨立精神電影頒獎禮》(FISA)即將於下年3月4日舉行,而提名名單正式公布。結果,楊紫瓊主演的賣座科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)共獲8項最多提名領跑!

除了提名最佳電影之外,片中4位影星均一同獲提名。其中楊就憑片中的精彩演出提名最佳主角演出,與《Tár》的影后大熱姬蒂班查(Cate Blanchett)以及《骨肉的總和》(Bones and All)女新星Taylor Russell等爭獎。今次是楊入行以來首次獲《FISA》提名。而同片的關繼威以及美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)就同獲最佳配角演出提名。至於飾演楊女兒的華裔新星許瑋倫(Stephanie Hsu)就提名今屆新增的最佳突破性演出獎。

而僅次於《奇》就是獲7項提名姬蒂新作《Tár》。至於男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)的新作《骨肉的總和》就獲3項提名。