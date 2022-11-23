鍾雨璇馬來西亞攞獎偶遇女神李詩琪：全程心心眼

歌手鍾雨璇（O3）與樂隊All for one鼓手劉宇霆（Eric）早前獲邀赴馬來西亞出席《MCM Global Awards 2022 Vol.9》頒獎典禮，他們分別獲頒「新進藝人奬」及「最佳新進樂隊」，過往出席的都是著名歌影視藝人，故他們大感榮幸。

O3此行最驚喜能夠遇見馬國女神李詩琪（Carrie），她稱:「兩年前已經開始在社交平台留意佢，無想過可以在頒獎禮上認識，仲坐隔離位， Carrie是我心中繼林志玲之後另一個女神，我全程心心眼望住佢，佢嘅言行舉止真的很吸引。」

東南亞人口拐賣時有聽聞，出發前她家人都表示擔心，她都十分謹慎，不過到達當地後，感覺馬來西亞人都很熱情及有禮貌，有次在洗手間內遺下手機便離開，有人發現衝出來叫住她，她大呼幸運，也感受到當地民風純樸。

Eric表示今次是第一次獲邀出埠演出，心情十分緊張，他表示：「由中學時代便開始學習打鼓，一直與不同樂隊合作，經歷過樂隊的離離合合，有人因為不同的原因，學業，工作、婚姻家庭和經濟等問題而放棄夾Band，自己都想過放棄，慶幸遇上現在好隊友。」上月與O3合作在麥花臣場館舉行人生第一個騷，及今次有幸獲獎，衷心感激大會對他們的肯定。