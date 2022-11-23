高鈞賢《法證V》挑戰奸角　造型靚仔被封「新一代凍齡男神」

藝人高鈞賢離開無綫多年，但演技、外形就愈來愈超班，近年於內地發展不俗的他，之前返港一連拍了多部無綫劇集，當中包括《白色強人II》及現時熱播中的《法證先鋒V》。之前他於《白II》中，角色因為替陳豪擋子彈，子彈壓住腦神經，因而不受控制經常出現抽搐情況，演得相當神似，劇集播出後，高鈞賢演技大獲網民及高層讚賞。而現時《法證V》中，他飾演一名不擇手段、做盡壞事的化驗師，因陷害鄭俊弘而畏罪潛逃，今次演奸角，絕對是一大發揮，內地網民洗版式讚他造型靚仔又有型，更封他為「新一代凍齡男神」。

前日無綫公布台慶頒獎禮提名名單，高鈞賢亦有份憑着《法證V》張世熙一角提名「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」，最令人驚訝的是入行多年的他，居然有份提名今屆「飛躍進步男藝員」獎。高鈞賢接受東網獨家訪問時謂:「自己都幾意外，其實之前我拍咗《廉政狙擊》同《一舞傾情》仲未播出，有適合角色，又有發揮嘅我都會考慮接拍，(觀眾讚你演得好！)我自己都係做番本分，經驗多咗可能發揮得好啲，都要多謝觀眾同網民支持，當年自己選香港先生都係由觀眾投票，直到依家香港觀眾都留意到我，自己感到好開心，希望佢哋會繼續投我一票啦！」

說到他今年有份提名「男飛躍」，他直言:「都開心嘅！以前後生會好想攞獎，依家真係冇乜所謂，最緊要多啲有挑戰性嘅角色，畀觀眾睇到我多啲另一面，呢樣先係最重要，希望嚟緊嘅角色都會帶畀大家驚喜。」