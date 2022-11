荷里活導演占士金馬倫(James Cameron)執導的萬眾期待新作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於下月上映,而影片被指製作費高達2.5億美元(約19.52億港元)。占士近日受訪時表明影片要攀上影史上最高票房第3或第4位才可以回本!

占士在訪問中並沒有透露今集的製作費「實數」,只爆粗說:「係好好好好X貴」。目前影史上全球最高票房第3和第4位分别是占士的《鐵達尼號》(Titanic)的22億美元(約171億港元)和《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)的20億美元(約156.2億港元),也意味着《阿凡達》續集的票房必須要超過20億美元才能為電影帶來收支平衡!