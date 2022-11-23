BLACK PINK港騷致網站大塞車　粉絲連輪椅位都唔放過

韓國人氣女團BLACK PINK將於明年1月13日至15日在香港亞洲國際博覽館舉行演唱會，是她們繼2019年1月後，相隔4年在香港開騷，雖然最貴的VIP門票售價達2,999港元，但依然無損粉絲的購買意欲，前日（21日）及昨日（22日）的優先訂票門票均告售罄。

門票於今日（23日）早上10點開始，記者今早進入售票網站，網站在10點正出現可選擇直接購買BLACK PINK門票的按鈕，但之後只出現「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請稍候片刻。系統會自動為您嘗試再次登入,感謝您的耐心等待」的字句，等足逾一小時仍未能進入購票頁面，有成功進入頁面的粉絲指見到只剩低輪椅位，亦有人稱買了輪椅位門票想放售，而在中午12點，網站才能如常進入，但就顯示演唱會的門票已經售罄。

而在二手交易網站上，不少人以高價放售門票，原價799至2,299港元的上層觀眾席門票有人以4,000至8,000港元轉售，至於原價2,299至2,999港元的地下座位就叫價9,000至18,000港元，比原價足足貴4至6倍，但依然有人幫襯，另外亦有不少人在社交網出售內部門票。

大批粉絲在主辦的社交網專頁留言表示不滿，抱怨購票系統有問題，又鬧爆主辦沒有積極打擊黃牛：「好多人買完就即刻放票，真心想睇嘅人就睇唔到」、「你估我哋想幫襯黃牛咩？」、「用實名制就唔會有人炒黃牛啦！」