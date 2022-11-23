絕美聖誕套裝　送禮自用必搶

隨着聖誕逼近，節日氣氛愈來愈濃厚。無論是家庭聚會、好友派對或是情人活動，都總有交換禮物環節，大家準備好禮物了嗎？今年許多美妝、護膚、香氛品牌推出絕美的聖誕限定系列，除了美觀又實用外，亦都有多種價位選擇。以下為大家精選多款充滿節日氣氛的禮品，讓大家輕易成為交換禮物環節中最受歡迎那一位。

節日香氣記憶

營造節日氛圍一定少不了能夠留下記憶的香味，各種帶有香味的蠟燭、香水、身體乳等都可以讓大家放鬆身心，沉浸在假日喜悅之中。Maison Francis Kurkdjian今回帶來3款節日香氛蠟燭，香味靈感來自童年的節日時刻，營造出無憂無慮的氛圍。同時亦有一款限量香氛閃亮身體油，由珍貴精油與24K金色粉末混合而成，搽上身除了散發香味，更有閃亮效果。Serge Lutens推出最具標誌性的黑禮服系列L'orpheline孤女香水聖誕禮盒，以雙魚座為靈感，呈現海洋世界包裝既華麗又夢幻。而narciso rodriguez Parfums則推出多款聖誕禮盒套裝，當中的限量版for her淡香氛（100ml）以金色瓶身設計，送給同樣矜貴的她，最適合不過。

狂歡色調彩妝

無論送禮或稿賞自己，聖誕限量彩妝系列都絕對是Best Buy！今季日系品牌THREE除了帶來多款香氛護手組合，所推出的節日彩妝系列更是包羅萬有，由眼線筆、唇彩、亮顏盒、柔光蜜粉到指彩都一應俱全，而且色調炫亮迷人，叫人一見就想擁有！LAURA MERCIER的限定系列當中，最讓人印象深刻的必定是換上柔美絲緞金裝的王牌蜜粉和玫瑰幻魅眼影筆，而同步登場的身體護理套裝亦款款精美實用、CP值極高。至於Hourglass推出的水漾唇膏套裝更是內外兼具，除了金光閃閃的外觀讓人加分，套裝內的妝唇產品更有齊補濕、豐盈及光澤等多重功效，用作送禮或打造聖誕水漾唇妝就最合適！

限定護理系列

想送護膚品給至愛，卻不清楚對方膚質？市面上也有適合所有膚質的聖誕限定保養品選擇！例如Estée Lauder的節日護膚限定套裝就針對所有膚質而設，以雪白森林之旅為靈感的包裝，充滿冬日氛圍感覺又瑰麗迷人；Augustinus Bader推出的3組藍鑽色節日護膚系列，更糅合了多種科研成分，能滿足不同護膚需求；至於The Ordinary護膚套裝系列，就讓大家體驗到最純粹簡單的護膚體驗，加上價格親民，性價比相當高。如果想給身邊人送上護髮驚喜，又可以慮Aveda與3.1 Phillip Lim合作推出的節日聯乘套裝，因套裝不止「內餡」豐富，有齊王牌洗護產品和頭飾，就連包裝也特別注入花草元素，賞心悅目的設計讓人一眼就愛不釋手！