大S速還前夫200萬床墊　汪小菲斬纜怒吼：給我燒了

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月正式宣布與汪小菲離婚，結束逾10年婚姻。大S與汪小菲本來「分後」各自生活已再無交集，不過近日傳出2人竟鬧上法院，有指是大S指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

汪小菲澄清至今仍每月定期支付家用給子女，但表明不願再為大S與新婚老公具俊曄的住所支付電費，更怒轟具俊曄：「換個床墊行嗎？」原來那張價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞典床墊，是他當年為了讓大S瞓得舒適而買的。惟有消息指，大S同具俊曄結婚時就已經換咗床，只係後來汪小菲買嗰張床墊暫時放喺大S屋企，變相表示具俊曄並冇瞓過嗰張天價床墊。

不過今次紛爭峰迴路轉，台灣消息指大S已叫工作人員把價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞典床墊送去汪小菲位於台北的酒店門外，歸還給對方，更被發展床墊上有多處不明啡色污迹等，令網友花生遍地。

消息曝光後，汪小菲今日（23日）近中午時，更發文回應大S還床墊一事，嬲到爆嘅佢發文叫大S幫手燒咗張床墊，大家就「收手」，唔再互相傷害：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我甚麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我甚麼都不說了，把孩子照顧好！」隨後又發文：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情況說出來就完了。」不過，目前兩條發文均已被刪除。

另外汪小菲又在社交網再點名小S，並暗示與S媽溝通過後，決定不再談小S與老公家事，惟隨後秒刪發文：「今天我親愛的徐媽媽給我留言，讓我別說了，沒問題，讓你家那個小玩意兒我閉嘴。還有他老公那事兒。真惡心，道貌岸然我只服你！」同時，汪小菲被發現退股麻六記關聯公司退出前持股99%，未知其財政有否亮紅燈。

此外，S媽今日在社交網回應汪小菲早前爆料小S老公許雅鈞「在家樓下找姑娘」及吃安眠藥一事，她說：「這太誇張了，從出道到現在大家都很清楚我們。他一直在牽拖，因為他現在是處於一個不理智的狀態，我看是他在吃藥吧？我把這個送還給他。」不過現已刪文。