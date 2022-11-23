【咁勁冇人講】泡泡觀星營　秋空湧繁星

秋風驟起，又是露營、看星好時節，以觀星為賣點的透明泡泡帳幕，也大行其道。但香港光害嚴重，想看美麗星空，是否太癡人說夢？

香港也有美麗星空

香港著名天文攝影師，人稱「不動明王」的鄭冠康（Vincent），自2009年以普通相機拍到首張星空照片後，便開始着迷星體拍攝，甚至全職投入鑽研，並開班教授天文攝影技巧，他說香港星空，其實也看到銀河：「香港光害是比較嚴重，若要看美麗星空，便要去到大嶼山南部，或西貢如萬宜水庫等較暗及較偏遠地方，遠離城市光害，在天氣好、沒月光的晚上，都可以看到不錯的夜空。每年在5至10月夏天期間，在香港也有機會看到銀河，在天上白色一片的，如在外地光害較少地方看會更清楚。」

肉眼觀星看不到色

Vincent最愛拍攝深空天體，對星雲更是特別着迷：「我曾試過在台灣合歡山清境武嶺，憑肉眼已能看到最亮的星雲，但你是看不到顏色的，因為人的眼睛，在天黑弱光的時候，對顏色會失去感知能力，只能見到黑白影像。但星空照片為何有那麼多顏色？原來星體顏色，是可透過照相機長時間曝光拍攝，給還原出來。」

天文攝影最花不是錢

天文攝影門檻不高，Vincent也不認為它是花錢玩意：「相比生態攝影一支400mm 2.8光圈鏡頭動輒要十多萬，天文攝影整套裝備才兩三萬，我不覺得特別花錢。但最花費的倒是時間，城市人隔天要上班，不能通宵拍攝，到了周末卻又未必遇上好天氣。天文攝影有季節性，這兩個月拍不到，可能要多等一年才能再拍，所以最困難，其實是等不到好天氣。」

不動明王

香港．貝澳泡泡營

香港不但可以觀星，原來還有泡泡觀星營地。位於大嶼山貝澳的星園，便是以遠離城市光害，可以舒服躺在充氣泡泡屋中，透過透明幕頂觀星作賣點，即使漫漫長夜，也不用擔心蚊叮蟲咬。

觀星營同事Woody話：「我們透明的泡泡帳幕，會24小時充氣，它有透明的大幕頂，方便你晚上觀星。因為這裏無光害污染，抬頭便可望到星空，即使天氣不佳看不到星，也可到附近的沙灘玩，而營地也有棋盤遊戲及投影機可給租借。」

雖然帳幕部分透明像沒私隱，但營房之間距離也比較遠，而且有規定客人不能隨意玩航拍機，故不怕會被看光光。營地也有早餐、燒烤餐及火鍋餐可訂，不怕觀星沒東西吃。

星園

澳洲．野外泡浴觀星

泡泡觀星帳幕，在世界各地都有，雖然外觀大同小異，但最大分別其實是營地環境。像在澳洲新南威斯爾州的Bubbletent Australia，它的充氣泡泡帳幕共分3種房型，分別是開在山谷制高點之上的「獅子座」、開在峭壁頂端的「巨蟹座」及設備最豪華的「處女座」。在它帳篷內除有天文望遠鏡，也配置了iPad，讓客人可利用觀星App辨認星座，相當貼心；而客人在屋外，亦可邊泡乾柴烈火熱水浴，邊欣賞360度無敵野外風光，認真是爽。

約旦． 夜宿火星基地

除了觀星，大家還想試住火星嗎？位約旦的瓦地倫沙漠（Wadi Rum），是被形容為地球上最像火星的地方，亦確曾是多齣電影包括《火星任務》的取景地，這裏各處都在Glamping營地，當中的Bubble Luxotel更最像火星基地，一個個獨立泡泡屋，散落在赤紅沙土上，白天客人可安坐透明屋中賞沙漠美景，亦可在室外泳池中浸浴，而晚上又可睡在壯觀星河下，夢幻得不可思議。

瑞士．阿爾卑斯生活

座落在瑞士阿爾卑斯山山腰上的Whitepod Hotel，由15個圓頂帳篷所組成，住客可在海拔1,400米的高度上，遠眺壯麗的瑞士山河。帳篷內設備更是一應俱全，除了有高床軟枕與吊床外，還有優雅的獨立浴室；到了冬天壁爐更有熊熊柴火，由於帳篷以極保暖的高科技材料製造，故此即使Whitepod Hotel已變成白色冰村，屋內仍能保持溫暖，客人可放心出外參加冬季登山或溫雪活動。

買個觀星營回家？

若你家天台有足夠空間，買間透明星空屋回家，也非遙不可及。在國內就有款360度透明星空房「Luci Domes」出售，它並非充氣的泡泡帳篷，而是採用德國進口的聚碳酸酯材料和航空鋁材製造，不但防水、防風、防撞，而且拼裝容易，只花兩三小時便可完成安裝，而且透明物料有防紫外線UV塗層，白天不怕曬，晚上又可躺在房中看星，真是在家都有野外旅行感覺。