【簡潔生活學】個人管理與商業管理

最近我又出發到英國，主要是出席大學畢業禮，不是別人而是我自己！我終於完成MBA的課程了。

你一定好奇為甚麼我會讀工商企業管理，因為跟我的收納師講師身份好像風馬牛不相及，但其實我先生的家族生意是從事電纜供應，而我也有參與公司發展及企劃等等，所以在商業管理上也要有一定的基礎及進修的需要。

一說起工管，大家可能聯想起經濟學、管理學，當中包括一些市場營銷、人力資源、財務管理等等，除了應用在家族生意，其實對我的收納業務方面，更為重要，因為開創這間公司時，由最初找來一、兩名志同道合的朋友，到現時已建立了十多人的團隊，另外業務由上門收納到開辦講座及工作坊，亦見穩定，當中不乏運用了管理或市場營銷等。

不過，修讀MBA最重要的一個元素，是選修的Leadership and Management，這個學科對收納業務很有用，因為收納要跟人溝通，而且要統領團隊，例如怎分配工作以及時間控制等、在收納過程的先後次序尤為重要。除了學好管理和領導才能，也需要了解客戶心理狀況，因為要令其達成收納目標及持續下去，所以在MBA課程開始不久，我也修讀另外一個碩士課程MSc of Psychology，因為我明白到即使管理好公司，但不清楚客戶需要或在心理學角度去幫助他們，始終是治標不治本，事實上很多有收納問題的客戶均有心理障礙或稱之為心理病，若能內外照顧到客戶，服務才可稱之為完善。隨着MBA畢業禮結束，不久後便要參加另外一個畢業禮，希望往後能將專業知識好好運用在收納公司和客戶身上，學有所用。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168