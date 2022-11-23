飛瀑上的豪宅　氣勢超凡

數大自然最壯麗的景致，氣勢磅礴的瀑布絕對有力問鼎，再者，連綿不斷的流水更有着生生不息的寓意，難怪世上有許多觀賞瀑布的有利位置，總是被豪宅或酒店佔據。來自烏克蘭的建築設計師Viktor Zeleniak（Віктор Зеленяк），嘗試把瀑布「私有化」，其設計項目「Luxury hotel over the waterfall」可讓大家有機會置身飛瀑之顛，那股非凡的氣勢實在教人嚮往。

大師啟發 貌似飛船

由已故建築界大師Frank Lloyd Wright 設計的「Fallingwater」 （Kaufman's residence），是一座跟天然瀑布融為一體的著名建築，被譽為美國建築史上最佳作品，而「Luxury hotel over the waterfall」的誕生就是受到它的啟發。據Viktor Zeleniak的構思，它將建於瀑布之上，氣勢上更勝一籌，其外形像一艘超級遊艇，呈現出圓滑流暢的線條，充滿未來感。撐起建築物的結構則像一塊塊尾舵，配合下方的水流，看似在半空中航行。

至於建築物的內部，分為多個樓層，設施一應俱全，除了有環境開揚的日光浴區、戶外茶座、層疊式設計的泳池外，室內空間包括睡房、休閒區與用餐區均安裝了全景窗，讓每位住客可無時無刻享受窗外的壯麗景色，大飽眼福。