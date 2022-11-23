韓國已婚男星捲桃色醜聞　被爆赴日與夜店女子打Golf

韓國SBS電視台昨日（22日）爆料指一名已婚的40多歲韓國人氣男星A某最近在日本與兩名在夜店公開的韓國女子打高爾夫球，因而惹起爭議。SBS指A某上月31日與韓國某娛樂公司的老闆B某到位於日本千葉縣的高級高爾夫球度假村打Golf，同行有兩名30至40歲的女子，而該兩名女子是在東京赤坂一間韓國人開的夜店工作，她們是在沒有取得簽證下非法在當地工作和居留。

而上月29日韓國首爾梨泰院的夜店街道發生恐怖人踩人慘劇，不少節目及演唱會都宣布取消，但4人卻在事故發生後如常赴日打Golf及消遣，娛樂公司老闆B某接受韓媒訪問時解釋：「我和A是赴日本商議有關韓日合作劇集的事宜，因為早於1個月前便約好，所以無法取消。」

問到為何會與夜店女職員一起，A某表示：「我不知道她們是在夜店工作的人，只知道是B某認識的人，是在打Golf之前才初次見面，打Golf之後不是一般都會食飯嗎？我們就只是吃了晚飯，沒有去酒吧。」B某則指本來約好的女友人因為身體抱恙而無法同行，所以找了會打Golf和懂日文的女子幫手，希望大家不要誤會。