【聖誕早鳥優惠】外賣要及時

聖誕佳節，人頭湧湧，不如安安樂樂在家開Party，除要有火雞坐鎮，還要有數之不盡的美食。現時開始，坊間餐廳或品牌都推出多元化的外賣主題，必食的火雞外，還有大家喜愛的日本菜、西餐等選擇，早訂還有各樣優惠，想輕輕鬆鬆開派對，話都無咁易。

超多選擇

又到聖誕，想堂食、外賣或外送節日美食回家的話，集精肉店、美食店及雜貨店於一身的Feather & Bone可以說不錯之選，除了推出限定聖誕大餐及節應的聖誕香料紅酒外，還有聖誕火雞及聖誕禮籃供選擇，想與親友開派對食餐好，品牌主廚亦精心挑選了一系列頂級優質肉類、配菜、甜品以及多種飲料，推出「聖誕烤肉套餐」（Christmas Cooked Roast Bundles）以及「自選鮮肉組合」（Build-your-own Ready to Roast Set），前者有7款並每款包含了已預烤的肉類選擇，還加入精選配菜、聖誕甜點及一瓶聖誕香料紅酒，夠4至6人享用，簡簡單單就可以在家開派對。至於自選鮮肉組合就有一系列冰鮮肉類及香料提供，讓大家在家自行烤焗；當中有經典的STEGGLES原隻火雞、經典豬肉烤捲、羊肉捲、煙熏蜜汁火腿等，亦可配上多款美味的配菜、醬汁、難以抗拒的甜品及一兩支美酒或香檳，想錦上添花？額外柯打各款芝士凍肉拼盤即可。品牌更少有地推出由即日起可預購安排於12月內送貨或自取，選購不同款式禮籃更享不同優惠，開開心心食住過聖誕！

火雞VS火腿

除了火雞，美味鹹香的火雞同樣受歡迎。餐飲集團Woolly Pig Hong Kong今年推出2個外賣套餐，原隻火雞外賣套餐包括有約8.8磅的香草煙熏原隻法國火雞配上特製酸麵團醬汁、梅子及蔓越莓醬，配菜有燒椰菜花配松牛油及脆煙肉、煙熏鴨油烤薯、楓糖燒蘿蔔及芹菜蘿蔔、車打芝士及墨西哥辣椒粟米麵包，最後還有蘋果批配海鹽焦糖吉士及迷你核桃批，於12月16日前預訂可享約95折優惠。另一款煙熏火腿外賣套餐，有約2.2磅煙熏烤日本鹿兒島豬梅頭肉配丁香，其他配菜和甜品和火雞套餐一樣，任君選擇。2款套餐於12月22日預訂，可於堅尼地城GRAIN自取。（3日前預訂）

85折優惠

除了火雞，坊間還供應不同的外賣菜式，香港JW萬豪酒店在今個聖誕節，於12月13日至31日，提供了應節香烤蜜汁火腿和原隻烤火雞，2款美食都配有香滑薯蓉、糖漬番薯及烤甘筍等配菜，甜品可揀焦糖碧根果仁批、蘋果餡批或南瓜餡批。6位用的節日外賣套餐，可自選2款主菜、4款配菜及1款甜批，當中包括有火雞、羊架、烤肉眼扒或火腿，並附有1瓶精選紅酒。同時間酒店供應12款節日禮籃，內有佳釀、茗茶、醬料和應節食品等，現時至12月10日於網上商店預訂節日禮籃及外賣應節美食，可享85折優惠。（餐點3日前預訂、禮籃4日前預訂）

愈早訂愈抵

每個人的口味各有不同，如果有多點選擇更加好。網上到會專門店FEAST推出不同的主題套餐，聖誕火雞或聖誕燒牛肉西式到會套餐，除主菜外，包括有聖誕沙律、BBQ醬烤雞翼、黑松露薯蓉、芝士肉醬千層麵及聖誕布朗尼伴棉花糖等。想配酒慢慢食，不妨選多款東南亞及西式美食的節日派對小食到會套餐，主菜可揀香草烤火雞、特級燒牛肉或香脆麻皮乳豬，再配馬來沙嗲雞串、馬來沙嗲豬串、BBQ醬烤雞翼、香脆蝦角、日式雞軟骨餃子、芝士肉醬千層麵、豉油王三絲炒麵及聖誕布朗尼伴棉花糖，最是豐富。現時至12月8日預訂聖誕節西式到會套餐（6-12位）及節日派對小食到會套餐（8-20位），可享85折優惠，在12月8日至28日期間預訂，則可享9折優惠。客人亦可用優惠價選擇意大利汽泡酒及8折加購特色水果茶，而且預訂到會套餐，都有免費送貨服務。（3日前預訂）

意式美味

年輕人開派對，最愛薄餅和意粉等方便分享的美食，PizzaExpress今年有推出Christmas Wonderland 的主題美饌，由現時至2023年1月3日供應外賣自取聖誕套餐。4人聖誕派對套餐有周打蜆湯、麵包球聖誕樹、黑醋油封鴨腿、聖誕花環薄餅、焗蔬菜、意式龍蝦海鮮湯粗管通粉和甜點等，更有意大利氣酒乙瓶。10人套餐還有焗雞翼、焗肉、肉醬寬條麵、傳統羽衣甘藍蘑菇松露薄餅和傳統美國薄餅，更包2瓶汽酒，客人亦可按喜要單點美食。在這個11月，於官方網頁訂購外賣自取聖誕套餐，輸入早鳥優惠碼可享8折優惠。（可即日預訂）

與家人一起

提起聖誕節大家會聯想到甚麼？Bacchus Wine & Restaurant行政主廚 Mickael Messina想到的是「與家人一起」，亦因而造就出「家人即聖誕與除夕」節日慶典餐牌，堂食於11月30日或之前預訂「聖誕節餐牌」或「除夕餐牌」均享早鳥優惠。餐廳更首度推出外帶「12 Days Dry Aged Chicken Glazed with Sichuan Pepper」，即日起至11月30日期間預訂更享優惠價平足HK$300選購（數量有限，售完即止）。作為餐廳名菜之一的12 Days Dry Aged Chicken Glazed with Sichuan Pepper，雞肉經熟成後肉味更為濃郁，烤得皮脆肉鮮嫩，仲肉汁豐盈，加上結合了四川香辣花椒並糅合法式汁料常用的百里香、檸檬、迷迭香和大蒜，於法式經典味道上加上⼀點刺激，令人一試難忘。

火雞口味選擇多

傳統火雞的餡料多是大同小異，富豪酒店於現時至12月29日，為客人提供3款經典及創新的節日火雞。除有6公斤的傳統聖誕火雞配栗子餡和特製醬汁，還有至尊糯米聖誕火雞和火雞釀黑松露羊肚菌八寶飯，前者加入中式臘味和糯米，後者散發陣陣菇菌香，由現時至12月19日在網上商店預訂，可享低至76折早鳥優惠。（3日前預訂）

親民之選

年輕人開派對，最想就是平靚正，IKEA由現時至12月18日推出聖誕派對自取套餐，當中包括有原隻聖誕烤雞配松露燒汁、松露黑毛豬火腿凱撒沙律、香腸拼盤配番薯條、黑啤燴牛肋條配香草番茄扁意粉、瑞典肉丸和蔬菜薯餅，還配栗子忌廉蛋糕和有氣蘋果紅果子梳打，於11月預訂可享約9折優惠。（5日前預訂）

日式美食

聖誕節大多都是西式美食，偶然轉轉口味都唔錯，千両近日除推出日本東北限定餐目，供應目張刺身二食、宮城時令生蠔及金華鯖魚箱押壽司等美食外，臨近聖誕，於12月12日至2023年1月1日有多款期間限定外賣自取聖誕盛。適合6至8位享用的聖誕派對盛有45件極壽司、26件卷物、22件炙燒壽司、11款極上刺身，以及龍蝦牛油果凱撒沙律及北海道紐約芝士蛋糕，附送約米吟釀。小家庭則可選3至4位用的聖誕派對盛，內有特上壽司、特上刺身、沙律及北海道小樽提拉米蘇。客人亦可按個人喜好揀選不同的配搭，11月17日至12月18日，指定會員或信用卡持卡人預訂任何外賣自取聖誕盛並繳付全費，可享85折優惠，其他客人預訂會有9折。12月19日至2023年1月1日預訂並附全費，指定會員或信用卡持卡人可享9折。（1日前預訂）