蔣家旻中三初戀無限Touch　男友似足關智斌

藝人蔣家旻、鮑起靜和吳家樂等，今日（23日）現身電視城，出席短劇《仁濟心》宣傳，而身為男主角的袁偉豪臨時因事缺席。蔣家旻表示今次戲內扮演遭雙親拋棄的反叛女生，及後得湊大她的義工啟發，樂於助人成為社工：「戲內有我16、7歲嘅學生造型，監製要我自己上陣，好彩都冇乜違和感。（求學時妳好反叛？）算乖嘅，不過都有貪靚摺短條校服裙！（好多男仔追？）我唔係最受歡迎嗰啲，好多女同學都打扮到花枝招展咁，不過中三時都展開初戀，對方係我嘅師兄，但依家人哋已經結咗婚生埋仔。」

蔣家旻形容初戀男友似足關智斌：「嗰時鍾意呢類型，後來16歲左右我拍劇都遇過關智斌，真係心心眼。（有冇話佢知，你初戀同佢差唔多樣？）冇，不過當時佢出咗佢自己嘅唱片同寫真，都有送畀我。」

至於擔任劇集「旁述」的鮑起靜，台上談到一眾演員落力演出真人真事的故事，感動到落淚！至於她憑《下流上車族》有機會入圍角逐最佳女主角，他坦言：「我投新抱（江美儀）一票，最好同個衰仔（林敏驄）一齊拎，我真係冇乜所謂，依家喺街畀人叫Emma婆婆（角色名字）我已經開心到好似攞獎一樣。（咁仲有邊位入圍演員你覺得好出色？）陳展鵬，我有追睇《超能使者》㗎，佢、陳山聰同唐詩詠都做得好好。（咁想邊個贏？）咁要左手同右手猜情尋喎，其實我哋TVB有好多出色嘅演員同劇集，真係好難揀。」