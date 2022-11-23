大S再發聲明冇沾毒癮　爆汪小菲唔止欠500萬生活費

台灣藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲的離婚風波後續未平，大S近日告上法庭，索取積欠的500萬新台幣生活費，且法院已裁准強制執行，因而使汪小菲部分在台資產將被查封。汪小菲一氣之下於微博晒出明細表，堅稱每月給前妻昂貴孩子撫養費，更頻頻爆料，直指小S濫用藥物、小S老公Mike（許雅鈞）婚內出軌的醜聞，再度引起熱議。

大S今日（23日）再出聲明澄清，小S（徐熙娣）和她均沒有吸毒：「因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。」同時，她又回應了汪小菲早前稱過去一年給付了4049萬786新台幣（約一千多萬元）的生活費，她指：「小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裏開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」

由於汪小菲不滿大S指控他未給500萬新台幣生活費，而在社交網不斷發文怒罵大S一家人，但根據台灣傳媒報道，2人的金錢糾紛不只這一樁，多年來汪小菲經營的S Hotel不斷傳出財務危機，據知S Hotel月租金高達700萬元新台幣，因此年收入需達到2億才可回本，而汪小菲曾一度財務吃緊，向大S求助，幾年下來約「借貸千萬人民幣以上(約4300萬新台幣)」。

然而，過去曾傳出大S打算開價2.76億新台幣脫手豪宅「貼補家用」，這價格雖被房仲指出高於市場行情價，但最後仍順利賣出，如今雙方離婚，大S也未追討先前的債務，而汪小菲聲稱司機及阿姨的費用，據傳也是由大S經紀公司支出，對此消息大S經紀公司未做任何回應。

事實上，汪小菲之前在社交網發文，態度大轉變，內文提到「咱們不再互相傷害了」，表示願意休戰，更感謝大S希望她可以好好照顧孩子，不過這篇貼文隨即遭到刪除，讓外界看了一頭霧水。