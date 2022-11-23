蔣怡時拍內衣照成功升Cup　自爆在家不戴Bra

藝人蔣怡時隔10年再拍內衣照，認為內衣比泳衣多布，故屬小兒科，反而穿了功能內衣後，上圍由B變D，大胸卻令她看不慣。她並自爆早前發生意外，學駕帆船期間不慎跌歪下巴。

蔣怡（Coco）從不靠節食及做運動減肥，能保持窈窕身材，認真得天獨厚，早前她以形象大使身份為BodiBra拍攝新相，開工前兩日還相約友人吃大閘蟹，令友人大表羨慕。她稱10年無拍過內衣照，對穿上功能性內衣，上圍升cup感不慣，她笑說：「今次有專業人士照顧，每隔兩分鐘就幫我推一次，由B推到D，我都研究咗好耐，估不到有咁多肉可以收埋。」她分享內衣保暖是去Ball恩物，但平時在家則不戴bra，也不介意被批平胸，認為平胸着衫很有型。她透露今次只收友情價，而唯一要求自選攝影師，自爆試過與不稱職的攝影師合作，打燈效果未如理想，靚樣慘變骷髏骨的不快經驗。

一向好學的她，完成中華廚藝學院課程後，接着學駕帆船，事緣是珠寶設計師老公翁狄森近日迷上玩帆船，新船未到，Coco就跟教練學揚帆出海，不過要瑟縮細小的船身，大呻辛苦，「個帆好矮，成日撞到個頭，大髀屈住痛到行唔到，有次成個跣低，下巴落地撞歪咗，要睇醫生，依家仲有啲痛。」她稱大女比她更早學帆船，讚女兒在船上指揮淡定又權威，首次母女角色互換，「船上我聽晒阿女話，覺得佢好型好勁，不過一落船阿女就變番平日咁撒嬌叫媽咪。（叫老公做你助手等佢覺得你好型好勁？）佢不嬲都覺得我好Charm。」