江嘉敏被封環保大道車神　一星期爆胎7次前無古人

何廣沛、江嘉敏、郭柏妍、應屆港姐林鈺洧、邢慧敏與《香港小姐再競選》亞軍李芷晴，今日（23日）在將軍澳一間酒店出席《歡樂滿東華2022》記招。

江嘉敏與羅浩銘將合力表演飛車飄移，她說：「監製最初搵我，話聽到我喺公司有個花名叫環保大道車神，連我自己都唔知點解有咁嘅稱號，自己手車唔辣，揸車都係安全車速。」

何廣沛則爆見過「車神」在環保大道爆胎的瘀事，她笑說：「我試過喺環保大道一星期爆足7次胎。」她透露表演項目由最初乘客變成車手，駕車飄移加上羅浩銘要在車頂上表演，難度相當高，心情也緊張，練習時因不斷扭軚和拉動煞車掣，笑言練習後患上了五十肩。又指公司已經買了保險，亦會多練習在安全情況下籌款。

文質彬彬的何廣沛參與幪眼打沙包和搶包山籌款，他笑說：「自己拍劇都係畀人打多，可能經過今次之後，有監製會搵我拍動作劇。」他指不擔心打砂煲有機會被碎片割傷面，笑言男人面上有條疤痕也是一種經歷。

同場的李芷晴最近贏得《香港小姐再競選》亞軍，將在《歡樂滿東華2022》中浸冰水籌款。平時相當怕凍的她返工時也會長期穿着大褸，加上將有冷鋒到，也感到騰騰震，她說：「到時會着住泳衣，外面着T-shirt瞓喺浴缸，其他人就淋冰水。」雖然泳衣着在內，但她指也會吃得清淡保持身形。

講到得獎後工作機會是否增加？她說：「工作機會都真係多咗，希望遲啲會有機會拍劇，同埋做綜藝節目。」