百老滙「Make A Wish With Miffy」創造夢幻光影聖誕

【營業資訊】生活之所以美好，全因充滿希望。於星空下合上雙手許願，希望有更好的生活。就在此刻，美好的生活隨即呈現眼前，幸福的日子便如星空一樣包圍我們。夢幻的 Make A Wish With Miffy 光影探索系列禮品就如繁星落在家中的每個角落，幸福感瞬間填滿！

聖誕將至，百老滙電器全新推出「Make A Wish With Miffy」推廣活動，以精美夢幻 Miffy 家品與您迎接聖誕！顧客凡於 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日推廣期內於百老滙購買指定產品，即可換領多款 Miffy 夢幻而精緻的家品。盡情釋放購物慾，一起打造夢幻而溫暖的聖誕吧！

Miffy巨型抱抱公仔 溫暖睡房空間

冬天總少不了窩在床上看電影，故此擁有一套柔滑質感的睡房用品便來得十分重要！

今個聖誕，百老滙將推出一系列 Miffy 主題家品，為家居注入可愛而溫暖的色彩。當中有近一米長的 Miffy 巨型抱抱公仔，以及 Miffy 咕𠱸，抱在懷中令人充滿幸福感！加上柔軟輕巧的毛毯保暖效果十足，不論放在睡床或沙發上都非常適用。圓形地毯與毛毯都採用柔軟又親膚的物料，務求為用家營造最舒適的睡房！

幻彩玻璃餐具 聖誕大餐不能缺少的儀式感

精心準備聖誕大餐前，記緊先準備儀式感十足的夢幻玻璃餐具！

玻璃餐具上的極光效果與金色閃邊相映成趣，轉動時更可看見玻璃餐具的星空印花，帶來光影幻彩盛宴！

全套餐具包括：幻彩玻璃碗碟及玻璃瓶、雙層幻彩玻璃杯、金色餐具、餐墊及杯墊等，滿足餐桌上各種需要！加上精緻的金屬手沖咖啡套裝，讓您在家也能享受手沖咖啡的樂趣。幻彩玻璃咖啡壺更能升級整體的幸福感，讓咖啡配上夢幻感之餘，亦更具儀式感！

幻彩浴室系列 滿足少女心

您的浴室總是缺乏新意嗎？是時候更換沉悶的浴室擺設了！

全套幻彩浴室系列非常耀眼，皆因不論在燈光或日光下，您都能看到變幻莫測的極光效果。只要輕輕轉動，能從中看到像極光一樣的光影幻彩效果，夢幻感十足！

浴室系列設不同單品，可擺放化妝棉、飾物、護膚品都非常適合。不用到冰島、芬蘭，也能在家中浴室近距離感受到極光帶來的幸福感！

舒適冬日家居 暖身又暖心

Miffy家居禮品已融入家中的每個角落！

實用的Miffy儲物箱共有兩款選擇，瞬間美化家居收納空間，雜物通通妥善歸位。可用作儲物外，更可當作椅子使用，一物兩用！朋友再多，也不怕家中沒位置。

Miffy限定版:PUREAIR FIT空氣清新機及DM無線充電風扇

隨著後疫情時代的到來，人們對於健康舒適的家居環境格外重視。

Miffy限定版PUREAIR FIT 空氣清新機經美國FDA認證：內置4層過濾片及UV-C燈，可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等。當使用全自動模式時，會按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式，時刻照顧不同的需要。

同時，另一Miffy限定版家電 ─ DM無線充電風扇亦為大家帶來不一樣的舒適體驗：風扇設有6段風速調節、120º旋轉角度及110º仰俯角度調較，而且以3節分拆式高度調節設計，可供於座枱或座地使用，不需要使用時亦可輕易收納，不佔空間。

同場加映「Cupping Room」咖啡禮品

想在家中也可品嚐到優質咖啡? 百老滙亦聯乘本地精品咖啡品牌「Cupping Room」，為顧客送上多款居家咖啡選擇，從新鮮烘焙咖啡豆，至滴漏咖啡包、咖啡及茶膠囊，以及全港首款Flash-Brewed氣泡咖啡，照顧不同顧客口味。即日起至2023年3月21日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈指定「Cupping Room」咖啡禮品乙份。數量有限，送完即止。

Broadway X Miffy Christmas 2022-Make A Wish With Miffy光影探索活動

活動日期：2022年12月1日-2023年1月2日

活動地點：

大型Miffy聖誕裝置

銅鑼灣 Fashion Walk 商場設大型 Miffy 聖誕裝置，以流星及雲的元素配合幻彩光影主題，令人猶如置身北歐的極光星空下。歡迎大家前來與Miffy 一起打卡拍照留念，感受閃爍而夢幻的冬日聖誕氣氛。會場更會展出 Miffy Make A Wish光影探險系列禮品，熱愛 Miffy 的您切勿錯過！