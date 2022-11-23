宮瀨奈子　回流露波底

用劍高手可以將一草一木化成利刃，彈指之間亦可以殺傷敵人，而一位質素超班嘅寫真女優舉手投足，都可以顛倒眾生，就算只係露少少都能夠令萬民讚嘆！邊個女優可以咁厲害呢？宮瀨奈子就係其中之一喇！

白玉G奶

韓國嘅娛樂文化近年愈來愈重視，影響遍及世界多國，即使本身已經有好多出色作品同藝人嘅日本，亦備受其威脅，因為連日本人都追捧韓星，甚至有日本藝人選擇離開本土去到韓國發展添，好似宮瀨奈子早前就以女團成員身份進軍過韓國喇！

今年25歲嘅佢，氣質清麗甜美，同好多韓國女藝人一樣都擁有嬌嫩白滑嘅美肌，而唔同嘅係奈子面上睇唔出有經過後期加工又或者妝容太重，所以睇落充滿自然美。身材方面，喺白滑肌膚嘅加持之下，顯得更加惹人垂涎，加上本身亦凹凸有致，胸前對G奶仲圓潤美觀，真係好吸睛呀！

下乳誘惑

奈子喺2017年展開寫真女優生涯，當時佢嘅藝名叫做宮瀨葵菜，翌年改用現有名字繼續拍寫真，不過點解阿妹咁靚女又咁好身材，喺寫真界又唔係咁有名氣呢？原因係佢本身係一位韓國娛樂文化狂熱分子，後來更獲邀請加入女子團體Honey Popcorn並且安排去韓國發展，所以佢有一段日子飛咗去韓國，而放棄咗日本嘅寫真事業。

早前因為疫情關係，團體宣告暫停活動，所以奈子就回流日本，並且再次為大家展露豐滿身材。最近佢就為雜誌拍咗輯性感寫真，當中有一張露出「內涵十足」嘅波底，瞬即吸引到廣大觀眾注意同討論，更加被傳媒形容為「破壞力超群」！

宮瀨奈子回流日本之後積極參與寫真拍攝活動，近期就密密出席大型攝影會，從其社交網中就可以留意到相關情報，當然唔少得欣賞佢嘅性感寫真照。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：36G-24-35