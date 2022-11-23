保錡化身Rock友拍MV　隊友阿Dee兩肋插刀助陣

試過推出兩首兵歌《猥瑣》及《羅曼蒂克衰亡史》後，男圑ERROR成員吳保錡（Poki）搖身一變成為J-Rock樂隊主音，演繹Rock爆Band Sound《Am I Crazy?》，請得隊友何啟華（Dee）參與Rap的部分。

歌曲圍繞Poki對音樂和夢想的追求：「我好努力搞笑，做畀大家睇，我亦知道觀眾最想睇我搞笑，但我都好想做到好音樂畀大家聽。自己好鍾意X JAPAN，好鍾意搖滾樂，做咗兩首情歌，今年第3首歌希望話畀人聽，我唔係淨係做到情歌。」新歌正是其心聲，道出他堅持做音樂的過程中的感受。

為了令歌曲更見立體，Poki找來Dee合作Rap兩咀，Dee當然義不容辭：「音樂上我冇乜追求，今次當然係撐兄弟，難得Poki邀請我。」Dee除Rap以外，更瞓身幫手寫Rap詞，回憶起創作的過程說：「藝人喺演藝呢條路上充滿批評，好多負評係基本，所以填詞人T-Rexx有問我會唔會攞網上嘅一啲好難聽嘅字眼，或者係對Poki嘅意見、批評，寫成Rap詞，同歌曲內容做成對比。」在MV中，與Poki齊齊以Rock友造型示人，Dee坦言感覺新鮮：「第一次嘗試新造型，除咗出Show之外，我平時唔會着呢啲皮褲皮褸，發覺原來都好好睇，可以Carry到。」Poki也說：「今次全新造型，再配合化妝與髮型，感覺完全唔同晒。」

MV亦有搞笑的劇情，當中有強尼、許寶恆（Alice）及JFFT的客串演出，其中強尼扮演老闆，Poki指對方是不二之選。Poki：「強尼大哥超級好，睇住我出道，到依家可以邀請佢拍MV，係一個好感動嘅事情。」

強尼很開心有這次不一樣的合作，因為看到對方的長成與轉變，強尼說：「人要經歷下高低，依家先至顯得可貴。我多同Poki一齊做嘢，呢幾年佢有變化，Feel到Poki會識珍惜工作、機會，人變得沉實咗。」Poki也感激道：「以前有唔開心都會同佢分享，以前唔成熟，今次推出到呢首歌，係有前因後果。歌曲裡面請唔同人嘅參與，都係有原因。」

至於Alice扮演Poki的女友，不過秉承過去的MV，Poki未有與對方有親熱戲，鏡頭前反而頻頻被對方責罵。Alice說：「我要瘋狂諗Poki嘅缺點。」為答謝對方參與演出，Poki表示會封利是作報酬。

Poki也著手與ERROR幾位兄弟一同籌備將於12月16至18日於九展Star Hall舉行的Live Show 。相隔3年，由1場變3場，Poki與Dee可有票房壓力？Poki說：「票房唔擔心，因為得咁少位，比較擔心大家撲唔到飛嘅情緒，令到Fans唔開心，我哋最唔想，希望黃牛高抬貴手。」