泰國性感廚娘　甜入心

性學家話食甜品可以提升性慾，最啱對性愛提唔起興趣嘅男女，只係男士面前如果出現呢位嚟自泰國嘅美女甜品師Manita Akair的話，相信未食就已經㷫合合喇！

甜得有理

有乜嘢可以提升男女嘅性趣？朱古力係個相當唔錯嘅選擇，因為朱古力嘅主要材料可可豆中，所含有嘅精胺酸、色胺酸、成分苯乙胺醇等成分，能令男士兵器更易進入硬直狀態，又因當中嘅色胺酸能刺激大腦產生喜悅感，女士會變得更易動情。如果想食中式嘅甜品，芝麻糊原來都係個唔錯嘅選擇。而呢位嚟自泰國嘅性感女郎Manita Akair，其實並非甜品師，佢本身係一位網紅，呢個性感甜品師造型只係佢嘅寫真照嚟，但有唔少網民都話，如果佢真係去做甜品師，縱使唔係着得咁性感，仍然可以客似雲來。唔知Manita Akair睇到網民嘅留言後，有冇諗住開番間甜品店呢？

真空圍裙

事實上，Manita Akair唔使做甜品師，喺網上嘅人氣已經夠勁，原因好簡單，只要睇吓佢喺社交平台上分享嘅福利相，就知道佢點解會咁紅。擁有玲瓏浮凸身材，以及迷人美貌嘅佢，經常派性感寫真福利照益粉絲，上半身真空加圍裙可謂指定動作，美乳側露加埋激細比堅尼，迷人身段一覽無遺，呢種至係視覺震撼呀！

此外，要欣賞到佢迷人身材嘅話，除咗比堅尼外，其實Manita Akair仲有其他方法，好似透視睡衣、緊身運動服，甚至係性感Cosplay等，無論任何造型都能輕易吸引大家嘅目光。可能有人覺得只係喺社交平台發送福利相，吸金力唔夠高，其實Manita Akair仲喺OnlyFans上有會員帳號，而當中嘅火辣寫真更激更吸睛，邊個話佢吸金力唔勁？

Manita Akair嘅社交網有逾11萬粉絲，當中大家可以欣賞到佢好多唔同造型嘅火辣寫真照同短片，其性感魔力輕易令男士心郁！