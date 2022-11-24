BLACK PINK港騷黃牛飛炒貴22倍　主辦「不設防」捱轟

紅遍全球的韓國女團BLACK PINK將在港舉行演唱會，昨晨（23日）公開發售門票，隨即引起網絡大塞車，門票亦於短短兩小時售罄！不少網民鬧爆因網絡癱瘓未能買到門票，同時怒轟有關方面沒有借鑑早前本地人氣男團MIRROR及陳奕迅的經驗，當時MIRROR為杜絕炒風實施實名制售票，BLACK PINK演唱會卻「坦蕩蕩」沒有任何措施抑制炒風，令原價2,999港元的VIP門票炒貴足足22倍接近7萬港元，認真離譜！

韓團BLACK PINK日前剛完成在北美的巡迴演唱會，共招待20萬名歌迷，4名成員先後於前日及昨日返韓，而她們將於明年1月13日至15日在香港亞洲國際博覽館開騷，是她們繼2019年1月後，相隔4年來港開騷，最貴的VIP門票索價2,999港元，創韓星最高紀錄，但依然無損粉絲的購買意欲，本周二及本周三進行的優先訂票均告售罄。

演唱會門票昨日早上10時透過官方售票網站公開發售，網站於10時正出現可選擇直接購買BLACK PINK演唱會門票的按鈕，但之後只顯示「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請稍候片刻。系統會自動為您嘗試再次登入，感謝您的耐心等待」的字句，等足超過一小時仍無法進入購票頁面，有成功進入頁面的粉絲連輪椅位亦不放過，至12時後，網站顯示全部門票已售罄。

這邊廂的歌迷花盡時間與心思都未能成功搶到門票，大為失望，另一邊廂卻發現二手交易網站有不少人以高價「炒黃牛」，原價799至2,299港元的上層觀眾席門票，開價以4,000至8,000港元轉售，至於原價2,299至2,999港元、較靠近舞台的地下座位就叫價9,000至70,000港元，較原價足足炒貴3至22倍，另有不少人在社交網出售內部門票。

未有借鑑MIRROR

本地演出炒風難抑，之前男團MIRROR就曾實施實名制賣票打壓黃牛黨，今次BLACK PINK香港站門票炒到癲，不少網民都怒轟有關方面沒有借鑑MIRROR。BLACK PINK台灣場的主辦方早前已公開表明會取消黃牛票，並接受粉絲舉報，以強硬手法打擊黃牛，反觀香港主辦方只呼籲歌迷透過官方售票機構購票，更指不會為通過其他途徑購得的門票負責，未有任何打擊黃牛的具體措施。大批粉絲在主辦單位的社交網專頁留言表達不滿，投訴購票系統有問題，稱開售後一直未能進入網站，又鬧爆主辦方助長炒賣風氣：「好多人買完就即刻放票，真心想睇嘅人就睇唔到」、「你估我哋想幫襯黃牛咩」、「用實名制就唔會有人炒黃牛啦！」怒火燒爆網絡！