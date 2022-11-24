黎諾懿奉獻百萬續約金　開拓飲食版圖

黎諾懿早前宣布以破天荒形式續約無綫，強攻幕後做大騷監製，廚藝了得的他原來同時發展副業，加盟飲食集團成為創意大使，準備在飲食界大展拳腳！他曾主持不少飲食節目，亦有親身落場晒廚藝，早年更推出過賀年糕點及月餅，外間反應不俗，在一次偶然的機會下，令他萌生轉戰飲食界的念頭：「有次食飯識到呢個集團嘅老闆，大家傾傾吓發現理念好相近，好快就拍板話合作。同埋最吸引係佢哋有廿幾間餐廳，唔會局限某種菜式，所以想試吓自己駕唔駕馭到。管理方面我唔太在行，所以就負責設計菜式，除咗保持品質之餘，賣相都要吸引。」

短短幾個月內，諾懿先後設計了4個菜式，他笑指平日會趁主持節目向身邊名廚偷師，所以已收穫很多寶貴經驗，準備大派用場。問到可會邀請圈中朋友加盟？他直言即使是朋友及親人亦不會合作做生意，免得為錢反目。

要囝囝面對失敗

提到今次加盟費達7位數字，諾懿不諱言已把續約無綫的酬勞上繳：「有時啲嘢係要投資，呢行始終被動啲，所以要兩手準備。（太太無限量支持？）佢唔識呢方面嘅嘢，所以唔會插手，平時財政分得好開，只要每個月有張支票畀佢就OK。（餐廳有咩目標？）希望每個鍾意嘅商場都有自己嘅餐廳，帶個仔去，會話佢知爸爸有份。」問到會否讓兒子做接班人？他表示：「任何嘢都唔會畀佢，但開咗戶口畀佢儲錢，等佢有理財概念。如果畀晒佢係好『溫室』，我要佢28歲前嘗試晒失敗，到30歲就可以有本錢贏返嚟。」