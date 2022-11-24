王菲披頭散髮衝出餐廳　掩面暴走疑情變痛哭

謝霆鋒女友王菲淡出樂壇後鮮有公開露面，近日網上流傳「天后出巡」的短片，片中見她披頭散髮衝出餐廳，樣子憔悴加上掩面動作，與平日的優雅作風大相逕庭。由於逾年未見她與霆鋒「合體」，再惹來情變揣測。

現年53歲的王菲最近在內地被野生捕獲，當晚她與友人聚會後離開食肆，雖然現場燈光昏暗，但其「貼地」打扮加上一頭亂髮，顯得有點「樣殘」，見她奪門而出似提早離開，步伐急速邊行邊低頭掩面，看似正在痛哭。由於王菲向來慢條斯理，其反常表現令外界猜測是否戀情生變，以致忍不住在大庭廣眾下情緒大爆發！「王菲捂面疑情變」成為網上熱話，網民指她與霆鋒情海多波折，自2014年「世紀復合」後屢傳分手，最後一次被拍得拖手「合體」，已是去年4月出席友人飯局散場時，之後便再沒同框照曝光。

霆鋒Chok爆開工

王菲情變之說似層層，但亦有網民估計可能她忘了戴口罩，才狼狽地以手代替；亦有人猜她患上感冒，故用手抹口鼻而已，認為她並非激動落淚，亦跟情變冇關。至於霆鋒最近忙於內地工作，早前西裝骨骨出席汽車品牌活動，一如以往Chok到核爆，眼神銳利，帥氣氾濫。另外，他又宣布加盟職場新人真人騷《令人心動的Offer》第4季，與內地女星關曉彤等為職場新人類加油。