岑珈其謝雪心結片緣　經典角色重現眼前

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》相隔24年將再次登場，並由掌舵人陳十三身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，除了由黃宗澤飾演「況天佑」、蔡潔則飾演「王珍珍」外，另一重要角色「金正中」，由岑珈其出演，珈其月前於網台節目《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。

珈其日前剛在馬來西亞拍完電影《千謊百計》返港，前晚（23號）隨即投入《驅》片拍攝，珈其演的「金正中」與電視版的不相同，電影版的「金正中」是個不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心就飾演其母親，珈其說：「成日同阿媽 (謝雪心) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔。」

珈其在小時都有睇過《我和殭屍有個約會》：「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」在旁的謝雪心問他「你識睇嘅？」珈其說：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」他指最鍾意電視版《殭屍》的「馬小玲」，覺得這個角色很經典、很吸引。劇集版的「金正中」母親由吳浣儀演出，電影版的金母角色就由謝雪心飾演，心姐稱其角色太溺愛兒子：「錫到有啲縱，因為家庭環境好現實，老竇又唔生性，獨力湊佢供書教學，點知佢想做網紅，咁我又隨佢癲好幫佢，但我哋都係唔叻嘅神棍，搵唔到錢，都幾得意。」