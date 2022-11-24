丁噹台北開騷　歌迷催促快點拍拖

「全民情歌天后」丁噹一連兩天在台北舉辦《當我們再一起》live house巡迴演唱會，其中有遠從屏東來的歌迷，一見到她就感動落淚，而丁噹即走下台送上窩心擁抱。當她唱到《野獸》時加入越南神曲，並小跳了一段「叮叮噹噹舞」，引爆全場氣氛，她說：「今天有準備很多歌單給你們，一開始擔心大家以為來錯場，想說丁噹不是唱情歌怎麼唱快歌，3年沒見到大家總要給你們驚喜。」又感謝歌迷沒忘了她，在演唱《想戀一個愛》時，有歌迷催促她快點拍拖。

今次一連兩日個唱，丁噹準備不同歌單，連唱近2小時，在特別的雙11光棍節開唱，歌迷手持「光棍」螢光棒，搖擺大合唱。丁噹首唱台劇《台北女子圖鑑》片尾曲《女字旁》，又準備跟劇中女主角桂綸鎂的同款「祈願純銀手鍊」送給幸運歌迷，象徵和歌迷永遠都是好閨密，無論在開心或難過，丁噹永遠都在。

丁噹說入行15年唱盡不少好歌，其中《冷血動物》是她最喜歡的歌曲之一，因此特別邀請創作歌曲的蕭秉治擔任合唱嘉賓，得知怕狗的他最近成為「狗奴」，蕭秉治說：「因為想要有人陪伴。」丁噹就叮囑他：「那你打電話給我就好了。」